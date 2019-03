vor 31 Minuten

EVP-Spitzenkandidat Weber stellt Orbán Ultimatum

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat Ungarns Ministerpräsident Orbán und seiner Fidesz-Partei ein Ultimatum für den Verbleib in dem konservativen Parteienverbund gestellt. Es gebe "Fragen, was demokratische Prinzipien betrifft", so EVP-Chef Weber.