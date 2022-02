EVP-Fraktionschef Weber: Russland aus Swift-System ausschließen

Wir leben in einem neuen Europa - wahrscheinlich sogar in einer neuen Weltordnung" – das sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber im Interview mit BR24. Rückblickend meint er selbstkritisch: Es habe auf Seiten des Westens, auf Seiten der EU, "zu viel Naivität" gegeben. Jetzt gelte es, "die richtigen Antworten" zu finden.

Weber lobt EU-Geschlossenheit bei Sanktionen - fordert aber mehr

In einem gestrigen Sondergipfel der Staats-und Regierungschefs der Europäischen Union hatte man sich schnell auf ein Sanktionspaket-Paket gegen Russland geeignet, zusammen mit den Amerikanern. Diese Geschlossenheit und die schnelle und klare Entscheidung lobte Weber.

Aber er betonte auch, dass er es nicht nachvollziehen könne, warum das internationale Zahlungssystem Swift ausgenommen worden ist: "Ich wünsche mir nach wie vor, dass wir Russland aus dem Swift-System ausschließen", so Weber wörtlich. "Das wäre die wirtschaftliche Waffe, die wir haben, die Putin wirklich beeindruckt." Putin spreche nur die Sprache der Stärke, so Weber.

Neue Diskussion um Waffenlieferungen

Waffen-Lieferungen im Nato-Verbund müssten neu diskutiert werden. Er erwarte, dass Deutschland, sollten Waffenlieferungen mit Mehrheit beschlossen werden, nicht blockiere. "Wir werden uns die Frage stellen müssen, was sind wir bereit an Preis zu bezahlen? Und das heißt eben auch für die Ampel: Was sind sie bereit auch für einen politischem Preis zu zahlen?", so der EVP-Vorsitzende.

Blick auf Europas Energiepolitik nötig

Im Gespräch betonte Weber, dass es notwendig sei, sich auch auf die Flüchtlinge vorzubereiten, die kommen werden - auch nach Deutschland. Man müsse ihnen erst einmal Heimat anbieten. Auch die europäische Energiepolitik müsse neu gedacht werden und umgehend dafür sorgen, dass man unabhängiger werden muss von russischem Erdgas. Und zwar schon in den kommenden Jahren.