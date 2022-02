EVP-Chef Weber fordert europäische Armee im Kampf gegen Russland

EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber plädiert für eine gemeinsame europäische Armee. In Reaktion auf den Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz, zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren, sagte Weber beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen: "Das Geld würden wir viel effizienter ausgeben, wenn wir es europäisch miteinander machen würden. Wir wären auch viel fähiger, uns zu verteidigen." Denn eine moderne Art der Verteidigung gehe über nationale Grenzen hinaus. "Wir müssen endlich erwachsen werden", meinte der CSU-Europapolitiker.

Weber: Russische Raketen könnten Berlin angreifen

Der Fraktionsvorsitzende der EVP im EU-Parlament wies auch auf die drohende Gefahr für EU-Staaten im Russland-Ukraine-Krieg hin. In Kaliningrad seien russische Mittelstreckenraketen stationiert, die in wenigen Minuten Berlin und Wien erreichen könnten, so Weber. Nationalismen müssten deshalb jetzt schnell überwunden werden. Kleinere EU-Staaten wie Litauen hätten noch nicht einmal eine Luftabwehr und könnten sich im Ernstfall nicht allein verteidigen.

Er warnte: "Wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird, wird er weitermachen." Weber bezeichnete den russischen Präsidenten als "durchgeknallt" und "Testosteron-gesteuert" und schloss aus, dass dieser plötzlich umdenkt.

Sanktionen und Waffenlieferungen "überfällig"

Deshalb sei im Umgang mit Wladimir Putin jetzt besonders wichtig, dass Europa als Friedensmacht Stärke zeige, so Weber. "Die einzige Sprache, die Putin versteht, ist die Sprache der Stärke", sagte er. Dabei dürfe die EU Russland aber nicht provozieren. "Unser Ansatz in Europa ist Frieden, das ist die DNA Europas", betonte Weber. Die Ukraine habe aber jedes Recht, sich zu verteidigen. Denn sie sei von Russland ohne vorangegangene Provokation angegriffen worden.

Die von Deutschland beschlossenen Sanktionen und Waffenlieferungen begrüßte Weber daher ausdrücklich und bezeichnete sie als "überfällig". Auch wenn die deutsche Wirtschaft beim Ausschluss Russlands aus dem Swift-System möglicherweise leide, sei dieser Schritt "alternativlos", so Weber. Denn in diesem historischen Moment gehe es um Frieden und Krieg - alles andere müsse hinten angestellt werden.

Weber hält EU-Beitritt der Ukraine für möglich

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende schloss in der Sendung auch einen Beitritt der Ukraine zur EU nicht aus. "Wir müssen der Ukraine die Hand ausstrecken", forderte er. Die Ukraine sei ein europäisches Land und habe daher eine europäische Perspektive, wenn sie die Aufnahmekriterien der EU erfülle, so Weber.

Während des aktuellen Krieges stelle sich die Frage des EU-Beitritts natürlich nicht, schränkte er ein. Falls die ukrainische Bevölkerung danach jedoch den demokratischen Weg weitergehe wie bisher, "dann müssen die Ukrainer spüren, sie sind willkommen".