Weber verteidigt Unterstützung für Berlusconi-Partei

Der CSU-Politiker und EVP-Vorsitzende Manfred Weber hat beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen seine Unterstützung für die Partei von Silvio Berlusconi verteidigt. Die Forza Italia sei seit mehr als 30 Jahren Mitglied der EVP und habe zahlreiche pro-europäische Politiker in ihren Reihen. Explizit verwies Weber auf Antonio Tajani, der von 2017 bis 2019 Präsident des Europäischen Parlaments war. Dies unterscheide die Partei klar von der deutschen AfD, "echte Rechtsradikale, die zum Beispiel die Europäische Union verlassen möchten", so Weber. Die Union habe die klare Aufgabe, hier eine Brandmauer zu errichten.

Bezogen auf Italien betonte Weber zwar, dass man nun beobachten müsse, was dort weiter passiert. Generell riet er aber, mit und nicht über Italien zu sprechen. Niemand dort habe Angst, dass das Land in den Faschismus abdrifte. "Ich warne davor, das zu dramatisch zu sehen", so Weber.

Die rechtsradikale Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni hatte bei der Parlamentswahl in Italien Ende September einen klaren Sieg erzielt. Es wird erwartet, dass sie sich mit der rechtspopulistischen Lega und der Forza Italia auf eine Koalition einigt. Weber war schon während des italienischen Wahlkampfs dafür kritisiert worden, dass er den umstrittenen Ex-Ministerpräsidenten Berlusconi und seine Forza Italia unterstützt hatte. Nach der Wahl sagte auch CSU-Chef Markus Söder: "Forza Italia ist nicht der Partner, den wir als richtig erachten."

Weber besorgt über Zuspruch für Populisten

Zum wachsenden Zuspruch von populistischen Parteien zeigte sich Weber nachdenklich: "Mir macht Sorge, dass wir zu wenig Kraft finden, dass wir die Menschen, die Angst haben, dass wir die als Demokraten nicht erreichen." Hier seien die Parteien "rechts und links" gefordert. Denn die Landtagswahl in Niedersachsen habe gezeigt, dass es sowohl in sozialdemokratischen Hochburgen als auch in sehr starken CDU-Gebieten hohe AfD-Ergebnisse gegeben habe. In der jetzigen Phase vor dem Winter sei Handeln der Politik notwendig. "Wenn wir die Sozialfrage nicht in den Griff kriegen, dann wird das den Populismus in Europa von Links und von Recht stärken."

Schauspieler Brandner: "Demokratie ist im Abstieg begriffen"

Auch Schauspieler Michael Brandner zeigte sich besorgt über den Erfolg von Populisten und dem schwindenden Vertrauen vieler Menschen in Demokratie und Rechtsstaat. "Die Demokratie, sie war nie wirklich sexy, aber momentan ist sie wirklich im Abstieg begriffen." Als Grund dafür führte Brandner unter anderem die Masken-Affäre an. "Das bohrt Riesenlöcher in das Vertrauen der Leute", so Brandner. Vor allem wenn niemand dafür bestraft werde.

CSU-Politiker Manfred Weber warnte vor Systemkritik. Kritik in der Sache sei gut und wichtig. Man müsse jedoch darauf achten, nicht die Demokratie und den Rechtsstaat als Ganzes in Frage zu stellen. "Ich sage, wir leben heute im besten Deutschland und Europa, das wir je hatten", so Weber. Die letzten zehn Jahre nach der Euro-Krise seien für Bayern wunderschöne Jahre des Wohlstands und des Aufbruchs gewesen.