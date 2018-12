EVG ruft für Montagmorgen zum Warnstreik bei der Bahn auf

Ab morgen Früh wird es auch in Bayern zu Warnstreiks bei der Deutschen Bahn kommen. Das hat der Bayerische Rundfunk aus Gewerkschaftskreisen erfahren.

Erhebliche Zugausfälle erwartet

Die Aktionen sollen den gesamten Bahnverkehr erheblich treffen, auch den S-Bahn-Verkehr in München und Nürnberg. Mehr Informationen für die Bahnkunden soll es im Lauf des Tages geben.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte gestern die Verhandlungen mit der Bahn abgebrochen. Sie fordert ein besseres Angebot, die Bahn zeigt für die angedrohten Aktionen kein Verständnis. Das verunsichere die Kunden, hieß es von ihrer Seite. Immerhin habe man insgesamt 6,7 Prozent geboten. Die Gewerkschaft hatte 7,5 Prozent für die rund 160.000 Beschäftigten der Bahn gefordert. Allerdings beklagt die EVG, dass die Lohnsteigerung durch die lange Laufzeit von 29 Monaten bei unter drei Prozent liegen würde.

Lokführergewerkschaft verhandelt weiter

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) und die Deutsche Bahn wollen ihre Tarifverhandlungen am Dienstag in Eisenach fortsetzen. Die einzelnen Teilergebnisse der bisherigen Gespräche würden die Fortsetzung der Verhandlungen rechtfertigen, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky. Beim Arbeitszeitsystem seien deutliche Fortschritte erzielt worden. Auch die Zulagen seien abschlussfähig, heißt es in einer Meldung der GDL.

Bislang noch einige Punkte ohne Einigung

In anderen Punkten sei der DB-Vorstand aber noch nicht zu einem Abschluss bereit, betonte die GDL. Das betreffe das Tarifniveau für eine ausgegründete Tochterfirma, die Aufweichung der persönlichen Planungssicherheit und die Normen für das Gastro- und Zugpersonal. Die Fortsetzung der Verhandlungen bedeute einen denkbar hohen Vertrauensvorschuss der GDL, so Weselsky. Sollte sich die "Tarifrunde 2018 als großes Kino" herausstellen, drohte Weselsky mit Dienst nach Vorschrift und damit verbundenen gravierenden Auswirkung für die Kunden.