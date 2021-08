EVG-Chef zur GDL: "Das war ein politischer Streik"

Der Streik der Gewerkschaft GdL bei der Deutschen Bahn ist in der Früh beendet worden. Wieder mussten die Fahrgäste ein ziemlich dickes Fell haben. Die Lokführer machen Urlaubsreisen und das Pendeln mit der Bahn gerade unberechenbar.

Gewerkschaften dürften und müssten streiken, um ihre Forderungen durchzusetzen, erklärte Klaus-Dieter Hommel, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Aber, so Hommel einschränkend:

"Ein Streik sollte und muss sich um Einkommen und Beschäftigungsbedingungen, um Arbeitszeit drehen. Dieser Streik - und inzwischen wird das auch sehr deutlich - ist ein politischer Streik." Klaus-Dieter Hommel, EVG

"Es geht um Verdrängung, nicht um Tarifabschlüsse"

Es gehe der GDL bei der jetzigen Auseinandersetzung vielmehr darum, "ihr Überleben zu sichern und die EVG aus dem Unternehmen zu verdrängen - am Ende darum, den Konzern zu spalten." Es habe seitens der GDL eine "sehr üble" Mitgliederwerbekampagne gegeben, so Hommel. Dadurch sei in verschiedenen Bereichen der Betriebsfrieden nicht nur gefährdet, sondern gestört: "Es läuft schon eine Hetzkampagne gegen die EVG seit dem Tarifabschluss im vergangenen Jahr."

Sollte allerdings die GDL einen höheren Tarifabschluss erzielen, werde man seitens der EVG dafür sorgen, dass "die Beschäftigten unserer Gewerkschaft nicht benachteiligt werden."