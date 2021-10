Evangelischer Kirchentag: De Maizière wird neuer Präsident

Der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) wird neuer Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Das wurde heute in einer digitalen Pressekonferenz bekannt gegeben. Damit wird de Maizière das Gesicht des Kirchentags. Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag soll vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfinden.

Losung aus dem Markus-Evangelium: "Jetzt ist die Zeit"

Auf der Pressekonferenz am Montag wurde Thomas de Maizière als Präsident vorgestellt und verkündete dabei gemeinsam mit dem Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König und dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, die Losung für den Nürnberger Kirchentag in eineinhalb Jahren: "Jetzt ist die Zeit" aus dem Markus-Evangelium.

Das Bibelwort aus dem Markus-Evangelium könne als klares Aufbruchssignal zur Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebensweisen und Verhaltensmustern verstanden werden, heißt es in der Pressemitteilung des Deutschen Evangelischen Kirchentags. "Jetzt ist die Zeit grundlegende Weichen neu zu stellen, damit auch zukünftige Generationen gut leben können", so der Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. "Und jetzt ist die Zeit, sich die Quellen neu zu erschließen, die unserem Leben Kraft und Orientierung geben können. Jetzt ist die Zeit, aus dieser Kraft heraus unsere Kirche zu erneuern."

Konkrete Programmvorbereitungen beginnen jetzt

Auf dem Kirchentag ist auch ein Landesbischof nur Gast, der Kirchentag ist eine unabhängige Bewegung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hat. An der Spitze der Gastgeber wird, wie seit heute bekannt ist, Thomas de Maizière stehen. Der sagte zum Motto für das Nürnberger Großereignis: "Wir wollen auf dem Kirchentag den Menschen nicht sagen, was jetzt zu tun ist. Wir laden vielmehr dazu ein, dies gegenseitig zu tun. Denn wir brauchen einen offenen, ehrlichen Austausch untereinander, um der Zeit gerecht zu werden und gemeinsame Schritte zu gehen."

Mit der Festlegung des Mottos beginnen nun die konkreten Programmvorbereitungen für den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der zum fünften Mal in Bayern und nach 1979 das zweite Mal in Nürnberg stattfindet. Es stehen in der Regel neben Großveranstaltungen über 1.000 Diskussionsrunden, Podien, Kunst- und Kulturveranstaltungen sowie Gottesdienste auf dem Programm.

De Maizière folgt auf Bettina Limperg, Präsidentin des Bundesgerichtshofes, die vor ihm als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags fungierte. Limperg stand als evangelische Präsidentin auch dem 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt vor, der dieses Jahr nur digital stattfinden konnte.

Kirchentag sucht sich Persönlichkeit aus Politik und Gesellschaft

De Maizière wurde am 21. Januar 1954 in Bonn geboren. Er ist evangelisch-lutherisch getauft, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Ab 1983 war der Jurist Mitarbeiter der Regierenden Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker und Eberhard Diepgen. Zwischen 1990 und 2005 bekleidete er verschiedene Ämter als Staatssekretär und Minister in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.

Von 2005 bis 2018 war er unter Angela Merkel Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister. Der Deutsche Evangelische Kirchentag sucht sich stets eine Persönlichkeit aus Politik und Gesellschaft als Präsidenten oder Präsidentin. Bei den vergangenen Kirchentagen bekleideten neben Bettina Limperg, der Journalist Hans Leyendecker, die Schweizer Theologin Christina Aus der Au und der Unternehmer Andreas Barner das Amt. Im Präsidium sind darüber hinaus auch viele Theologen und engagierte Christen.