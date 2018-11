Evangelische Kirchen wollen Missbrauch besser aufarbeiten

So still ist es selten im evangelischen Kirchenparlament. Die Betroffenheit ist mit Händen zu greifen, als die Hamburger Bischöfin Kerstin Fehrs Ergebnisse ihrer Gespräche mit Opfern von sexuellem Missbrauch vorträgt. Der bislang schlimmste Fall in der evangelischen Kirche in Deutschland hatte ihre eigene Kirche, die Nordkirche erschüttert. Dabei ging es um einen Pastor in Ahrensburg, der jahrelang Jugendliche missbraucht hatte.

"Es entstand eine Kultur der Grenzverachtung, eine Kultur, in der es keine Korrektur etwa durch eine Beschwerdeinstanz gab. Wer hätte das auch sein sollen, waren doch alle miteinander verwandt, verbrüdert, bekannt, wie das so ist, in manchen Gemeinden. Der Täter war verbunden mit dem sehr nazistischen Kollegen, den Probst kannte man, die Oberkirchenräte, die dann den Freund und Täter zwar versetzt haben, allerdings ausgerechnet in den Jugendstrafvollzug.“ Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

Lange Zeit allein als Problem der katholischen Kirche angesehen

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hatten die Protestanten es lange als Problem der Schwesterkirche empfunden, immerhin wird als ein Risiko-Faktor immer wieder der Zölibat genannt.

Zwar wurden auch in den evangelischen Landeskirchen Präventionsstellen eingerichtet und Checklisten für die Jugendarbeit erstellt. Dass es aber auch unter Protestanten Muster und begünstigende Faktoren für sexuelle Übergriffe gibt, das ist erst jetzt, auf der EKD Synode in Würzburg so deutlich ausgesprochen worden.

"Die unreflektierte Vermischung von privatem und dienstlichem ist ein Faktor, oder aber die dezentralen Strukturen, die unklar machen, an wen ich wenden kann, wenn mit etwas passiert ist und ich mich beschweren muss.“ Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

Mitglieder des Kirchenparlaments sehr bewegt

Die EKD will jetzt wissenschaftliche Studien in Auftrag geben und zählt darauf, dass alle Landeskirchen mitmachen. Auf diese Weise sollen aus den bisherigen Einzelfällen Muster erkennbar werden. Es geht darum, in welchen Situationen muss man sensibel sein, sei es in der Jugendarbeit, sei es bei Beratungsgesprächen, wo neigt man zur Verharmlosung. Bei der Aussprache zeigen sich viele der 120 Mitglieder des evangelischen Kirchenparlaments sehr bewegt.

"Dann ist der wirkliche Skandal nicht, dass es Täter gibt, die gibt es natürlich, und die wird es auch weitergeben. Sondern der wirkliche Skandal ist, wie unsere eigene Kirche damit umgegangen ist. Es kam gar nicht darauf an, ob Strafanzeigen erstattet worden sind, das ist nicht das Thema – es haben ganz viele Leute gewusst! Es gibt eine Theologie, die sagt, im Reich der Freiheit und der Liebe ist alles möglich, und ich finde, da müssen wir auch ran.“ Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

Eine weitere Studie soll herausfinden, ob es noch viel mehr Fälle sexualisierter Gewalt auch in der Evangelischen Kirche gegeben hat. Die bisher genannte Zahl von 479 Opfern, die Entschädigungsleistungen bekommen haben, bezieht sich ziemlich unspezifisch auf Vorfälle seit 1950, davon sind zwei Drittel Heimkinder. Die EKD hat Betroffene aufgerufen, sich zu melden, wenn sie unter sexuellen Übergriffen leiden oder gelitten haben. Um den Kontakt zu erleichtern, soll eine unabhängige Ansprechstelle eingerichtet werden. Zwei Betroffene waren bei der heutigen Aussprache in der EKD Synode anwesend.

Bischöfe bitten um Vergebung

Schon bei der Eröffnung der diesjährigen Tagung der EKD Synode am Sonntag bat der EKD Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Namen der evangelischen Kirche in Deutschland um Vergebung und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs wiederholte es heute:

"Wir haben uns gegenüber Menschen die sich uns anvertraut haben schuldig gemacht. Auch als Institution. Weil wir ihnen den Schutz nicht gewährten, den sie dringend brauchten. Früher und später auch.“ Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland

Für die jetzt angestoßenen Projekte hat das evangelische Kirchenparlament 1,3 Millionen Euro vorgesehen – der Zeitrahmen für die Studien ist allerdings noch unklar. Noch bis morgen tagt die EKD Synode in Würzburg.