Sterbefälle und Austritte: Evangelische Kirche schrumpft

Die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verzeichnet einen massiven Mitgliederschwund. Eine Ursache seien die erhöhten Sterbefälle gewesen: 360.000 Mitglieder sind verstorben. 280.000 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten, 36.580 davon in Bayern. Zum Jahresende wurden in der Bayerischen Landeskirche etwas mehr als 2,2 Millionen Mitglieder verzeichnet. Die Zahl der Austritte stieg gegenüber 2020 um fast 10.000 an.

Weniger Taufen in der Corona-Zeit

Gleichzeitig kommen nach wie vor weniger neue Mitglieder hinzu, da seit der Corona-Pandemie die Anzahl der Taufen gesunken ist. Immerhin habe es im vergangenen Jahr wieder einen Anstieg gegeben, der allerdings nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreiche, so die EKD.

Man werde "anhaltend hohe Austrittszahlen nicht als gottgegeben hinnehmen", sagt die EKD-Ratsvorsitzende, Annette Kurschus, "sondern dort, wo es möglich ist, entschieden gegensteuern." So wolle man etwa jungen Eltern besonders entgegenkommen, die während des Lockdowns keine Taufe feiern konnten. Sie sollen dies nachholen können.

Kirchenaustritt ohne konkreten Anlass

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD hat den Gründen für Kirchenaustritte seit 2018 nachgespürt. Laut der Studie hatte nur jeder vierte Protestant und jeder dritte Katholik einen konkreten Anlass zum Austritt. Es sei aber davon auszugehen, "dass Skandale zur Austrittsspitze 2019 beigetragen haben, insbesondere bei den vormals Katholischen", so die Soziologin und Autorin der Studie, Petra-Angela Ahrens.

"Persönliche Irrelevanz" von Religion und Kirche spiele auch eine große Rolle. Das beginne bereits in der Kindheit, wenn junge Menschen von den Eltern nicht religiös geprägt werden. Im Erwachsenenalter stehe dann oft die Kosten-Nutzen-Abrechnung im Vordergrund: Ein großer Teil der Protestanten will sich mit dem Austritt schlicht die Kirchensteuer sparen.