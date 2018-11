Evangelische Kirche stellt sich ihrer Missbrauchsgeschichte

"Es entstand eine Kultur der Grenzverachtung, in der es keine Korrektur etwa durch eine Beschwerdeinstanz gab. Wer hätte das auch sein sollen? Waren doch alle irgendwie miteinander bekannt, verwandt, verbrüdert, voneinander abhängig. Der Täter war verbunden mit dem Kollegen, mit manchem Kirchenvorsteher, mit dem Propst und mit Oberkirchenräten, die den Täter letztlich zwar versetzt haben, allerdings ausgerechnet in den Jugendstrafvollzug.“ Kirsten Fehrs, evangelische Bischöfin

Bisher fast 500 Fälle bekannt geworden

Der Fall in Ahrensburg wurde bislang in der Evangelischen Kirche als Einzelfall verbucht. Erst mit der Synode in Würzburg macht sich die EKD daran, das Thema Missbrauch umfassend aufzuarbeiten. Insgesamt wurden bis heute 479 Missbrauchsfälle gemeldet, davon etwa zwei Drittel in kirchlichen Heimen.

"Kein Mensch würde ernsthaft behaupten, es gäbe nicht auch ein Dunkelfeld. Um hier aber eine seriöse, wissenschaftlich nachprüfbare und unabhängige Einschätzung zu bekommen, bedarf es einer gesonderten Dunkelfeldstudie – und die ist auch geplant.“ Kirsten Fehrs, evangelische Bischöfin

Risikofaktoren in der Evangelischen Kirche sollen ermittelt werden

Eine weitere wissenschaftliche Studie soll "systemisch bedingte Risikofaktoren in der evangelischen Kirche“ untersuchen. Zum Beispiel in der Jugendarbeit.

"Schon aus dem, was wir jetzt wissen, lassen sich aber evangelische Spezifika orten: So z.B. die unreflektierte Vermischung von Privatem und Dienstlichem; dezentrale Strukturen, die unklar machen, wer für was zuständig ist – einschließlich einer fehlenden Beschwerdemöglichkeit.“ Kirsten Fehrs, evangelische Bischöfin

11-Punkte-Plan gegen sexuellen Missbrauch in der EKD

Mit einem 11-Punkte-Plan will die Evangelische Kirche den sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen bekämpfen. Dabei werden auch Forderungen der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs umgesetzt. Die EKD will eine unabhängige Meldestelle einrichten, an die sich betroffene wenden können. Außerdem wird ein Rat "zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ an der Spitze der EKD eingerichtet. Sprecherin dieses Gremiums ist Bischöfin Kirsten Fehrs, die in der heutigen Tagung der Synode den Maßnahmenplan vorgestellt und ein Schuldbekenntnis für ihre Kirche abgelegt hat.

"Wir haben uns gegenüber uns anvertrauten Menschen schuldig gemacht. Auch als Institution. Weil wir ihnen den Schutz nicht gewährten, den sie dringend brauchten.“ Kirsten Fehrs, evangelische Bischöfin

Schon zum Auftakt der Tagung des evangelischen Kirchenparlaments hat der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm alle Opfer im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland offiziell um Vergebung gebeten.