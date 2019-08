Evangelische Kirche sieht Ankerzentren kritisch

Oberkirchenrat Michael Martin ist in der bayerischen Landeskirche für den Bereich Flucht und Asyl zuständig. Seiner Meinung nach sind Ankerzentren "sehr kritisch" zu sehen, wie er in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst sagt.

Er rät zu einer dezentralen Unterbringung von Geflüchteten in kleineren Orten und mit viel Kontakt zu Menschen in ihrer Umgebung. So entstünden schnell zwischenmenschliche Beziehungen, die eine Integration vereinfachten.

Konflikte seien unvermeidbar

In Ankerzentren hingegen lebten die geflüchteten Menschen auf engem Raum zusammen. Manchmal auch mit Menschen, die in den Heimatländern befeindet gewesen seien. Konflikte seien in so einer Situation unvermeidbar, so Martin.

Martin sieht vor allem bei Schulen und Handwerksbetrieben das Potenziell für Austausch zwischen den Menschen verschiedener Herkunft. Denn im Handwerk sei es schnell völlig egal, ob der tüchtige Lehrling ein Einheimischer sei oder aus Afghanistan stamme, sagt der Oberkirchenrat.