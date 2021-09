Evangelische Kirche regelt Missbrauchs-Entschädigungen neu

Sie warten schon lange auf eine angemessene Entschädigung, die Missbrauchs-Betroffenen in der evangelischen Kirche. Heute hat sich die Kirchenleitung ein Stück weiter auf sie zu bewegt. Mit einem offiziellen Beschluss: Betroffene von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie sollen bei der Anerkennung des erlittenen Unrechts künftig in allen Landeskirchen auf vergleichbare Verfahren zurückgreifen können. "Mit der Musterordnung können wir den Anspruch, den Betroffene auf transparente vergleichbare Verfahren in allen Landeskirchen haben, künftig besser gerecht werden“, sagte der Sprecher des Beauftragtenrats der EKD, Landesbischof Christoph Meyns.

Keine Beweislast für Betroffene

Auch die Ankerkennungsleistungen, deren Höhe bisher zwischen den Landeskirchen variiert hat, sollen angeglichen werden. Konkret werden Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro genannt. Innerhalb dieses Rahmens soll sich die Höhe an Schmerzensgeldzahlungen orientieren, wie sie von staatlichen Gerichten in vergleichbaren Fällen zuerkannt wurden. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat eine ähnliche Regelung für Anerkennungsleistungen getroffen. Außerdem soll es keine Beweislast für die Betroffenen geben. Das hat die Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland einstimmig beschlossen. Damit setzt sie einen Beschluss der EKD-Synode von 2019 um.

Kritik von Betroffenen

Seit 2012 sind nach Angaben der EKD haben die Landeskirchen rund acht Millionen Euro an Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen gezahlt. Betroffene kritisieren jedoch, die beschlossene Musterordnung würde dem individuell erfahren Leid Einzelner nicht gerecht werden.