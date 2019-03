Evangelische Kirche will Standards zur Missbrauch-Aufarbeitung

Der Beauftragtenrat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, wollen gemeinsam Standards für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche entwickeln. Das bekräftigen beide Seiten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung.

11-Punkte-Plan zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen

Im vergangenen November hatte die EKD auf einer Synode einen 11-Punkte-Plan zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen beschlossen. Dieser sieht unter anderem vor, dass sich Opfer an einer zentralen Anlaufstelle melden können sowie, dass eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben werden soll. Diese soll - ähnlich wie die MHG-Studie der Deutschen Bischofskonferenz - sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche systematisch untersuchen.

Bayernweite Studie noch nicht vergeben

Eine bayernweite Studie, die den sexuellen Missbrauch in der evangelischen Landeskirche systematisch untersucht, sei noch nicht vergeben, sagte Barbara Pühl, Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Momentan werde noch überlegt, worum es überhaupt gehen soll: "Wie muss das Design dieser Studie aussehen, was wollen wir wirklich wissen?" In der bayerischen Landeskirche gehe es derzeit darum, herauszufinden, "in welchen Akten könnte sich was finden und gibt es überhaupt Akten". Auch diskutiere man, ob vielleicht andere Punkte erfasst werden sollen als in der MHG-Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz vergangenen Herbst vorgestellt hat.

Kritik an katholischer Missbrauch-Studie

Dieser Studie wurde vorgeworfen, sie sei nicht wirklich unabhängig zustande gekommen. Den Forschern waren in der Regel die Originaldokumente nicht zugänglich, aus Datenschutzgründen wurden die Akten vorab von kirchlich beauftragten Mitarbeitern gesichtet.

Wird die Evangelische Kirche aus dieser Kritik lernen und den Forschern uneingeschränkt Zugang zu allen Akten gewähren? Barbara Pühl meint, der Wille seitens der Kirchenleitung sei da. Sie wünsche sich, dass nicht nur Strukturen untersucht würden, die Missbrauch begünstigen, sondern auch Strukturen analysiert würden, die Aufdeckung und Aufarbeitung verhindert hätten.