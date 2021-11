Evangelische Christen gedenken der Verstorbenen am Totensonntag

Ihre verstorbenen Angehörigen am Grab besuchen, das planen an diesem Sonntag viele evangelische Christen in Bayern. Der heutige Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, entspricht dem katholischen Totengedenken an Allerheiligen.

Online-Andacht wegen Corona

In ganz Bayern wird in vielen Gottesdiensten der Verstorbenen gedacht. Aufgrund steigender Infektionszahlen bietet die Evangelisch-Lutherische Kirche auch eine Online-Andacht an, und zwar über die Internetseite trauernetz.de. Hier können die Namen von Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch eingetragen werden. Diese werden dann ins Gebet miteinbezogen.

Der Totensonntag ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres, bevor mit dem Advent der Zyklus der Vorweihnachtszeit beginnt. Katholiken feiern heute das Christkönigsfest mit dem Blick auf Jesus‘ Rückkehr als König.

Totensonntag ist stiller Feiertag

Öffentliche Sport-, Tanz- und Musikveranstaltungen sowie Märkte sind am Totensonntag verboten. Denn der Totensonntag ist ein stiller Feiertag. Das heißt, er ist durch die Feiertagsgesetzgebung der Bundesländer besonders geschützt.