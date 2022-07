Evangelische Aufarbeitungskommission soll bald starten

Auch die evangelische Kirche muss sich ihrer Verantwortung stellen. Bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt soll eine Missbrauchs-Kommission helfen. In den evangelischen Landeskirchen in Bayern, Baden Württemberg und der Pfalz sind die Vorbereitungen dafür nun auf der Zielgeraden, verkündet ein Sprecher der bayerischen Landeskirche: "Eine entsprechende Vereinbarung ist in Bearbeitung." Die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs müsse den Plänen noch zustimmen. Bis zum Sommer soll der Entwurf auch mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) abgestimmt werden, teilte eine Sprecherin der badischen Landeskirche in Karlsruhe mit. Im Laufe des Jahres sollen dann konkrete Schritte folgen.

Betroffene als "gleichberechtigte Mitglieder" der Kommission

Ein wesentliches Ziel der Kommission sei es, Betroffene in die Arbeit einzubinden. Und zwar als "gleichberechtigte Mitglieder", hieß es. Den Vorsitz der Kommission soll eine von den Landesregierungen benannte "kirchlich unabhängige, gesellschaftlich bekannte und anerkannte Person" übernehmen. So soll eine unabhängige Aufarbeitung gewährleistet werden. Auch weitere Experten sollen die Landesregierungen ernennen.

Bei ihrer Arbeit soll die Kommission "die Bedürfnisse und Situation von Betroffenen" berücksichtigen und sie auf Augenhöhe einbeziehen. Unabhängig benannte Mitglieder sollen mit kirchenleitenden Personen zusammenarbeiten. Davon hänge das Gelingen der Aufarbeitung entscheidend ab, so die badische Landesbischöfin Heike Springhart.

"Institutionelle Abwehr" statt Offenheit bei der Aufarbeitung

In der bayerischen Landeskirche sind seit den 1950er Jahren bis November 2021 bislang 166 Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt. Seit 2015 seien in 54 Fällen Anerkennungsleistungen gezahlt worden - insgesamt 1,1 Millionen Euro, so ein Sprecher. In Bayern arbeite derzeit ein zehnköpfiges Team am Thema Aufarbeitung und Prävention: "Es ist eine Aufgabe, der wir uns selbstverständlich stellen und die uns leider noch länger beschäftigen wird", sagte der Kirchenvertreter.

Auf EKD-Ebene ist bereits am 1. Juli das "Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt" der EKD gestartet, das von Opfervertretern stark kritisiert wurde: Innerhalb der EKD herrsche beim Thema Missbrauch noch immer "institutionelle Abwehr" statt Offenheit. Im März zeigte sich Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nach einem Treffen mit Betroffenen "fassungslos", wenn er höre "was ihnen angetan worden ist". Und er suche nach Lösungen für ein Dilemma: Immer wieder komme es vor, dass Missbrauch weder juristisch noch dienstrechtlich geahndet werden kann, weil Fälle verjährt oder nicht nachweisbar sind. Hier will die Landeskirche dennoch die Rechte "der Betroffenen wirksam schützen" und ihr eigenes Regelwerk reformieren.

Mit Material von dpa