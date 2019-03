Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" dauert an

Ein Ende der langwierigen Rettungsaktion der 1.300 Passagiere des vor der norwegischen Küste in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffes war auch am späten Samstagabend noch nicht absehbar. Da die 228 Meter lange "Viking Sky" auf Riffe aufzulaufen droht, wird auch in der Dunkelheit weiter evakuiert. Das Wetter macht den Einsatz der eigenen Rettungsboote des Kreuzfahrtschiffes unmöglich. Hubschrauber und hochseetüchtige Schiffe sind vor Ort. Die Rettungshubschrauber können pro Tour nur maximal 15 Menschen retten.