Evakuierung aus Kabul: Viel Chaos - noch mehr Schuldzuweisungen

"Die Lage am Flughafen Kabul ist (..) äußerst unübersichtlich. Es kommt (..) immer wieder zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen." So informiert die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt derzeit Menschen, die auf einen Flug hoffen. Es könne immer wieder "zu Sperrungen der Tore kommen, auch, weil so viele Menschen mit ihren Familien versuchen, auf das Gelände zu kommen".

Auf Videos war zu sehen, wie Schüsse fallen, um die Menschen davon abzuhalten, auf das Flughafengelände zu gelangen. Der Brigadegeneral der Bundeswehr Jens Arlt, der den Einsatz deutscher Soldaten vor Ort leitet, spricht von einer Situation wie in einem überfluteten Fußballstadion. Es sei kaum möglich, Menschen aus der Stadt an den Flughafen zu bringen. Die Soldaten müssten jederzeit damit rechnen, "dass die Lage so eskaliert, dass wir raus müssen".

Hubschrauber sollen Evakuierung unterstützen

Bei einer Rettungsaktion habe ein deutscher Staatsangehöriger auf dem Weg zum Flughafen eine Schussverletzung erlitten, sagt Regierungssprecherin Ulrike Demmer, ohne weitere Details zu dem Vorfall zu nennen. Die Person sei aber außer Lebensgefahr.

Um doch noch Menschen an den Flughafen zu bringen, hat Arlt zwei Klein-Hubschrauber geordert, die laut Verteidigungsministerium heute nach Afghanistan gebracht werden sollen. Damit soll "zum Beispiel auch die Rettung einzelner Deutscher in abgelegenen Situationen" möglich werden, so ein Sprecher. Aber auch Ortskräfte könnten so evakuiert werden. "Wir hoffen, dass wir noch so lange wie möglich so vielen Menschen wie möglich helfen können", sagte Regierungssprecherin Demmer. Mehrere Flugzeuge mit Ortskräften an Bord sind inzwischen in Deutschland gelandet.

Scharfe Kritik an der Bundesregierung

Was die Ortskräfte angeht, so geht Günter Burkhardt von der Vereinigung Pro Asyl mit der Bundesregierung scharf ins Gericht. Seit Monaten habe man mit den verschiedenen Ministerien in Dialog gestanden. Und seit Ende April lägen "Vorschläge vor, wie man mit den Ortskräften umgehen muss", sagt Burkhardt. “Jetzt zeigt sich die bittere Realität.” Viel zu spät habe die Bundesregierung reagiert, so der Vorwurf.

Versäumnisse sieht man vor allem beim Auswärtigen Amt, das vor Ort für die Vergabe von Visa an afghanische Staatsbürger zuständig ist, aber auch beim Bundesinnenminister. Horst Seehofer verzögere und blockiere den Familiennachzug von Ortskräften, so Burkhardt. Er kann mehrere Fälle nennen, bei denen etwa erwachsene Kinder von Ortskräften in Afghanistan bleiben mussten und dann verfolgt wurden oder verschwunden sind: "Ich wundere mich, wie jetzt öffentlich geredet wird."

Seehofer dagegen will eigene Fehler, etwa bei der Evakuierung Familienangehöriger, nicht erkennen. Sein Ministerium habe bereits Mitte Juni in Absprache mit den Innenministern der Bundesländer besprochen, Ortskräfte nach Deutschland zu holen und über die Bundesländer zu verteilen. Das Bundesinnenministerium versicherte heute, man wolle auch für Familienangehörige "pragmatische Lösungen für die Einzelfälle" finden.

Außenminister Maas verteidigt sich

Außenminister Heiko Maas bemüht sich indes, die Kritik an seiner Person zu verlagern. Für die jetzigen Probleme in Afghanistan sieht er eine erhebliche Mitverantwortung beim Bundesnachrichtendienst. Der BND habe die Lage offensichtlich falsch eingeschätzt, so wie andere Dienste auch. Das könne nicht ohne Konsequenzen bleiben für die Arbeitsweise der deutschen Nachrichtendienste, so Maas.

Insgesamt ist die Rolle des BND aber noch nicht eindeutig. Nach der gestrigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz: "Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben, und dass wir ein Problem haben bei der Bewertung auf Seiten der Bundesregierung." Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

"Situation nicht mit 2015 vergleichbar"

Die Diskussion darüber, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholen dürfe - wie es mehrere Politiker angemahnt haben - hält Günter Burkhardt von Pro Asyl für absurd. Die Grenzen zum Iran und auch zwischen dem Iran und der Türkei seien geschlossen - genauso wie alle weiteren Landesgrenzen Richtung Deutschland. "Die Situation ist mit 2015 nicht vergleichbar, weil die Menschen überhaupt nicht herauskommen", glaubt Burkhardt. Er kritisiert Länder wie Österreich, die zuletzt angekündigt hatten, gar niemanden aufnehmen zu wollen.

Früherer Kommandeur Petraeus verteidigt afghanische Streitkräfte

Aber hätte es überhaupt zu der aktuellen Situation kommen müssen? Die Bundesregierung und US-Präsident Biden werfen der afghanischen Armee fehlenden Kampfwillen vor. Der frühere Kommandeur der amerikanischen und der internationalen Truppen in Afghanistan, David Petraeus, verteidigte in einem Interview die afghanischen Streitkräfte gegen Schuldzuweisungen: "Sie hatten plötzlich keine Rückendeckung mehr", sagte der frühere US-General dem Onlineformat STRG_F, das der NDR produziert, "unsere Luftwaffe war weg".

"Wie kann man von Streitkräften erwarten, dass sie kämpfen, wenn sie wissen, dass keiner mehr zur Unterstützung kommt?", sagte Petraeus: "Die Situation, in der sich die afghanischen Streitkräfte als Resultat unserer politischen Entscheidung befanden, war eine ausweglose." Der frühere Kommandeur verwies darauf, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahren im Kampf gegen die Taliban ein Vielfaches der Opfer der internationalen Truppen erlitten hatten.

Berichte über Gräueltaten der Taliban

In Afghanistan gab es in vielen Städten Proteste gegen die Taliban. Laut dem arabischen Sender Al Jazeera sind dabei mehrere Menschen erschossen worden. Medienberichten zufolge werden unverschleierte Frauen ermordet und öffentliche Hinrichtungen durchgeführt - Bilder, die an die Taliban von vor 20 Jahren und ihr brutales Vorgehen erinnern.

Deutschland hat seine Entwicklungshilfe etwa für Infrastruktur-Projekte eingestellt, will aber Flüchtlingen innerhalb Afghanistans und in den Nachbarländern mit 100 Millionen Euro humanitär helfen. Man stehe "selbstverständlich" in Kontakt mit den Anrainerstaaten, versichert die Bundesregierung.