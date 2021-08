Evakuierung aus Afghanistan: Hat die Regierung zu spät reagiert?

Nach der Machtübernahme der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul mehren sich in Deutschland Stimmen, die der Bundesregierung vorwerfen, schlecht vorbereitet zu sein.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner griff Außenminister Heiko Maas (SPD) direkt an. "Der Außenminister hat die Lage wirklich falsch auch eingeschätzt", sagte Klöckner am Montag beim Eintreffen zu Beratungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Deshalb müsse nun sehr schnell gehandelt werden. "Es wird auf die nächsten Stunden ankommen", sagte Klöckner und ergänzte, es werde "darauf ankommen, jetzt unsere Leute rauszuholen", und auch jene, die Deutschland vor Ort unterstützt hätten.

Opposition kritisiert verspätete Reaktion der Bundesregierung

Auch die Opposition hat die Evakuierungsaktion der Bundesregierung mit scharfen Worten kritisiert. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sprach von einem beispiellosen Versagen der Bundesregierung und einem Desaster mit Ansage. "Viel zu lange hat die Bundesregierung die Augen vor der Realität verschlossen", kritisierte auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in der "Süddeutschen Zeitung". Das räche sich jetzt.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Strack-Zimmermann, sagte im BR, die Aktion laufe viel zu langsam und komme zu spät. Ihre Partei habe jahrelang eine Exit-Strategie von der Bundesregierung gefordert, die sei aber nie gekommen.

Deutsche Botschaft hatte wohl vergeblich gewarnt

Die deutsche Botschaft in Kabul hatte das Auswärtige Amt offenbar wochenlang vergeblich vor einer möglichen Gefährdung ihres Personals gewarnt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios schrieb der stellvertretende deutsche Botschafter van Thiel in seinem Lagebericht am Freitag, "dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen" worden sei. Darüber hinaus betonte der Diplomat: "Wenn das an irgendeiner Stelle diesmal schief gehen sollte, so wäre dies vermeidbar gewesen".

Evakuierungsaktion der Bundeswehr ist inzwischen angelaufen

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der afghanischen Hauptstadt Kabul hatte am frühen Montagmorgen begonnen. In der Nacht landeten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. An Bord der Maschine seien auch vier Angehörige der Schweizer Vertretung in Afghanistan gewesen.

Auch die Bundeswehr ist inzwischen mit zwei Transportflugzeugen auf dem Weg nach Kabul. Am niedersächsischen Fliegerhorst in Wunstorf startete am Montagmorgen eine Maschine des Typs A400M. Mittlerweile ist laut einem Luftwaffensprecher ein zweites Transportflugzeug gestartet. Es soll deutsche Staatsbürger und afghanische Helfer ausfliegen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte ein Ausfliegen erster Botschaftsangehöriger aus Afghanistan noch am Sonntag angekündigt. "Wir setzen alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen", erklärte Maas. "Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen."

Mehrere hundert Soldaten - neues Afghanistan-Mandat soll folgen

Im Nachhinein soll auch der Bundestag über den Bundeswehreinsatz abstimmen. Noch liegt der endgültige Mandatstext nicht vor, doch bereits jetzt ist klar: Von einigen hundert Soldaten wird darin die Rede sein. Das bestätigen Teilnehmer einer Unterrichtung von Kanzlerin Merkel dem ARD-Hauptstadtstudio.

Was nicht bedeuten muss, dass auch wirklich so viele Bundeswehr-Kräfte an den Hindukusch verlegt werden. Wie viel Zeit den Deutschen eigentlich bleibt, um die Rückholaktion durchzuführen, ist nicht ganz klar. Die USA gehen von einem sogenannten Operationsfenster bis 31. August aus. Die Bundesregierung rechnet aber auch damit, dass sich dies schon früher schließen könnte.

Parallel zu den letzten in Afghanistan verbliebenen Deutschen sollen per Luftbrücke auch Ortskräfte und andere besonders Gefährdete ausgeflogen werden: Frauen, Menschenrechtler und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen. Die Bundesregierung geht dabei von einer Zahl von etwa 2.000 Menschen aus.