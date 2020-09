Eva Högl: Corona ist Last und Chance für die Bundeswehr

Hundert Tage ist Eva Högl (SPD) mittlerweile im Amt und langsam eingearbeitet als neue Wehrbeauftragte des Bundestages. Ihr Amtsantritt war begleitet von Kritik, weil sie als Fachfremde dem ausgewiesenen Bundeswehr-Kenner Hans-Peter Bartels nachgefolgt ist. Diese Kritik versucht sie zu entkräften, auch mit regelmäßigen Besuchen bei der Truppe. In ihren Gesprächen mit den Soldatinnen und Soldaten, sagt Högl im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dominiere gerade ein Thema: die Corona-Pandemie.

Unzureichende Hygienemaßnahmen

Bei ihren Besuchen hätten Soldatinnen und Soldaten oft geklagt, dass es zu wenig Masken und Desinfektionsmittel gebe, dass Lehrgänge ausfallen. Auch die Regeln für Auslandseinsätze seien streng: 14 Tage Quarantäne vor dem Einsatz und noch einmal 14 Tage danach. Einzelunterbringung im Hotel und nur wenig Möglichkeit an die frische Luft zu gehen – das sei alles "richtig und wichtig", weil die Bundeswehr die Krankheit ja nicht in die Einsatzgebiete bringen wolle. Aber: das sei natürlich auch eine Belastung für die Soldatinnen und Soldaten.

Beitrag im Kampf gegen Corona

Die Wehrbeauftragte betont zugleich den großen Beitrag, den die Bundeswehr beim Kampf gegen Corona leiste: Sie unterstütze zum Beispiel überall in Deutschland die Gesundheitsämter beim Testen und biete Lufttransport für Infizierte an. "Das ist auch eine schöne Möglichkeit der Bundeswehr, zu zeigen, was sie kann", so Högl.

Rechtsextremismus in der Truppe

Aus Sicht der Soldaten, sagt die Wehrbeauftragte nach ihren ersten hundert Tagen im Amt, ist Corona also gerade das dominierende Thema. Högl hat aber noch einen anderen Schwerpunkt: Rechtsextremismus in der Truppe. Das Thema ist - anders als Verteidigungspolitik und Bundeswehr - kein Neuland für die Juristin. Högl kann hier anknüpfen an ihre Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium, das den Geheimdiensten auf die Finger schaut.

Besuche beim "Kommando Spezialkräfte" (KSK)

Nach den Schlagzeilen über die Eliteeinheit KSK, dem offenen Brief des Befehlshabers über "schockierende" Vorgänge, war Högl bereits beim Kommando Spezialkräfte. Und sgte, es werde nicht der letzte Besuch dort gewesen sein. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit hatte Högl angekündigt, sie werde genau hinschauen.

Dabei achtet sie darauf, nicht den Eindruck eines Generalverdachts aufkommen zu lassen: "Die absolute Mehrheit der Soldaten leistet jeden Tag verantwortungsvoll ihren Dienst, steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes, verteidigt und vertritt Demokratie und Rechtsstaat", sagt Högl. Umso wichtiger sei ihr, eines deutlich zu machen: Rechtsextremismus habe in der Truppe keinen Platz.