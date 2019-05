Europawahl: Wann gibt es die Ergebnisse?

Zwischen Brenner und Sizilien ist erst in der Nacht Schluss: Bis 23 Uhr haben die Wahllokale am Sonntag in Italien geöffnet und schließen damit so spät wie in keinem anderen EU-Land. Erst ab diesem Zeitpunkt dürften die vorläufigen amtlichen Ergebnisse der Europawahl bekannt gegeben werden, teilte der Bundeswahlleiter mit. Er will sich an diese Vorgabe halten und erst ab 23.00 Uhr alle ihm bis dahin vorliegenden Ergebnisse der kreisfreien Städte und Landkreise veröffentlichen. Das vorläufige amtliche Endergebnis für Deutschland wird nach Mitternacht erwartet.

Erste Zahlen ab 18 Uhr

So lange muss aber niemand warten, der sich über die Europawahl informieren möchte. Wie bei anderen Wahlen wird um 18.00 Uhr die Prognose zu den deutschen und bayerischen Zahlen veröffentlicht, danach, ab circa 18.15 Uhr, folgen Hochrechnungen. Anschließend ist mit ersten Reaktionen von Spitzenpolitikern zu rechnen. So treten gegen 18.30 Uhr die Parteichefs von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, mit ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber vor die Kameras. Gleichzeitig wird ein Statement von SPD-Chefin Andrea Nahles erwartet.

Ergebnisse aus Bayern

Ergebnisse aus bayerischen Städten und Landkreisen werden ab ca. 19 Uhr veröffentlicht - hier auf BR24. Eine erste Schätzung für das Ergebnis in ganz Europa erwarten deutsche Wahlforscher für etwa 19.30 Uhr. Gegen 20.15 Uhr wird eine Prognose für die künftige Zusammensetzung des EU-Abgeordnetenhauses erwartet, die allerdings überwiegend auf Vorwahl-Umfragen basiert.

Warten auf das Europa-Ergebnis

Eine erste Hochrechnung will das Europaparlament nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien gegen 23.15 Uhr vorlegen. In diese fließen vorläufige Ergebnisse aus 18 Staaten ein, Prognosen oder Schätzungen aus acht Ländern sowie Wahlabsichtsbefragungen aus zwei Staaten. Weitere Hochrechnungen sollen in den folgenden beiden Stunden folgen.

Das europaweite Ergebnis wird dann aber auf sich warten lassen. Denn in mehreren Ländern wird es erst im Lauf des Montags offizielle Zahlen geben, mancherorts wird dann sogar erst ausgezählt.