Europawahl-Rechtsruck: Warum wählen junge Leute AfD?

"Viele Jugendliche fühlen sich nicht wahrgenommen"

"Es gibt nicht eine Jugend", erklärt Kilian Hampel von der Uni Konstanz. Vielmehr gibt es "verschiedene Ströme innerhalb dieser Jugend. Nur weil jetzt die AfD bei der Europawahl so stark gewonnen hat, gibt es Fridays for Future immer noch". Den jungen Deutschen sei es eben sehr wichtig gehört zu werden, doch "viele Jugendliche haben das Gefühl, die Politik nimmt sie nicht wirklich wahr".

"Drittens gibt es ja eine gewisse Hoheit der Rechtspopulisten, insbesondere in Social Media", meint Professor Thomas König, Politologe an der Uni Mannheim. Das gilt besonders für TikTok, eine Plattform, auf die die AfD schon sehr früh gesetzt hat, um gezielt junge Menschen anzusprechen. Denn die informieren sich eben eher über YouTube und Co. als über die Tagesschau. "Als ich vor Jahren gefragt wurde, was die Absenkung des Wahlalters mit sich bringen würde, habe ich damals schon geantwortet: Die Wahlkämpfe werden TikTok-like werden", sagt König, "einfach, simpel und emotional – nicht, was wir unter Demokratie normalerweise verstehen. Und genau das ist passiert."

Persönliche Sorgen als Wahlmotiv

Eine Umfrage von Infratest dimap zu den Sorgen junger Menschen zeigt, dass die Sorgen andere sind als vor fünf Jahren: Stand bei der letzten Europawahl noch der Klimawandel als größte Bedrohung ganz oben, treibt die Deutschen zwischen 16 und 34 heute nun hauptsächlich die Zunahme der Kriminalität um. 60 Prozent sorgen sich, dass sich die Art und Weise, wie wir in Deutschland leben, zu stark verändern wird und 59 Prozent haben Angst, den Lebensstandard nicht mehr halten zu können.