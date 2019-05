Europawahl: Höhere Wahlbeteiligung in Bayern zeichnet sich ab

Nach ersten Schätzungen könnte die Wahlbeteiligung für die Europawahl in Bayern über den Zahlen von 2014 liegen. Das teilen örtliche Wahlhelfer mit. Gerade in den Metropolen München, Regensburg, Augsburg, Würzburg und Nürnberg hätten zur Mittagszeit bereits mehr Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben als bei der letzten Europawahl vor fünf Jahren.

Bereits am Mittag: Höhere Wahlbeteiligung als 2014

In der Landeshauptstadt wären bis 12.00 Uhr bereits 41,6 Prozent der Berechtigten an die Urnen gegangen, teilte die Wahlleitung mit. 2014 seien es zu diesem Zeitpunkt 31,2 Prozent gewesen. In Regensburg stieg die Beteiligung um knapp 8 Prozentpunkte auf etwa 18,4 Prozent zu (2014: 10,6 Prozent).

Zuwächse in allen bayerischen Metropolen

Ähnlich stark wuchs auch die Beteiligung in Augsburg (17,1 Prozent) und Würzburg (16,8 Prozent). In Nürnberg war der Unterschied weniger signifikant: In der Franken-Metropole gingen am Vormittag 14 Prozent der Berechtigten zur Wahl. 2014 waren es zu dem Zeitpunkt 10,2 Prozent, wie die Wahlleitung mitteilte.

Europawahl: Briefwahl immer beliebter

Auch bei der Briefwahl zeichneten sich höhere Werte als 2014 ab. In Würzburg etwa hätten mit 32,4 Prozent fast doppelt so viele Menschen Briefwahl beantragt wie bei der vergangenen Europawahl, sagte ein Sprecher. Auch in Kempten sprechen die Behörden von einem gestiegenen Interesse per Brief die eigene Stimme abzugeben.

Experten hatten schon vor der Wahl ein gestiegenes Interesse an Europa-Themen und der aktuellen Wahl festgestellt.

Seit 1979: kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligung bei der Europawahl

Seit der ersten Wahl zum Europaparlament 1979 ging die Wahlbeteiligung europaweit kontinuierlich zurück. Bei der ersten Wahl gaben europaweit 62 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2014 waren es insgesamt 43 Prozent.