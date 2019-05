Europawahl: Die Grünen auf Rekordhoch, SPD und CDU im Tief

Grüne jubeln über Rekordergebnis bei der Europawahl

Die Grünen jubelten erstmals bei einer bundesweiten Wahl über einen Wert oberhalb der 20-Prozent-Marke - und den Aufstieg zur Nummer zwei hinter der Union. Parteichef Robert Habeck führte die deutlichen Zugewinne auf die Positionierung der Grünen in der Klimapolitik zurück. In der ARD sagte er: "Sicherlich hat die Klimafrage zum ersten Mal in einem bundesweiten Fall so eine dominante Rolle gespielt, dass die Zögerlichkeit der großen Koalition da negativ gewirkt hat."

AfD zweistellig

Die AfD verbesserte sich zwar auf einen zweistelligen Wert, blieb aber hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. AfD-Chef Alexander Gauland sprach von einem "schwierigen Wahlkampf" für seine Partei. Die FDP legte gegenüber 2014 zwar zu, blieb mit mehr als fünf Prozent aber unter ihrem Bundestagsergebnis, die Linke verschlechtert sich auf ebenfalls auf gut fünf Prozent.

Freie Wähler hoffen auf mehrere Europaabgeordnete

Im Gegensatz zu Landtags- und Bundestagswahlen haben auch Kleinstparteien Chancen auf ein Mandat: Denn bei der Europawahl gibt es in Deutschland keine Sperrklausel. Die Freien Wähler verbesserten sich auf mehr als zwei Prozent und können hoffen, künftig mehrere statt bisher einer Abgeordneten zu stellen. Hochrechnungen zufolge können auch Piraten, Tierschutzpartei, Familienpartei, ÖDP, Die Partei, Volt auf ein oder mehrere Mandate hoffen.

Die Wahlbeteiligung hat auf etwa 60 Prozent (2014: 48,1 Prozent) stark zugelegt.