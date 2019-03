Europawahl: Braucht Brüssel einen Supercomputer?

Wenn EU-Bürgerinnen und Bürger zwischen 23. und 26. Mai wählen gehen, fallen viele Zettel und Daten an. Denn rund 400 Millionen Menschen - ohne Großbritannien – sind in 27 Ländern aufgerufen, das Europarlament zu wählen. Wo sie ihr Kreuz setzen, wird allerdings nicht zentral in Brüssel ausgewertet. Das macht jedes Land für sich. Jedes Land führt seine Wahl eigenständig durch.

Anzahl der Sitze steht schon fest

Die EU muss nicht einmal die Sitze verteilen. Denn es steht schon vor der Wahl fest, welches Mitgliedsland wie viele Sitze im Parlament erhält. Deutschland stehen 96 Sitze zu, das sind die meisten im Parlament. An dieser Zahl ändert sich auch durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nichts. Etliche Länder erhalten durch den Brexit allerdings mehr Sitze. Frankreich und Spanien zum Beispiel bekommen fünf Sitze und sind damit im neuen Parlament mit 79 beziehungsweise 59 Abgeordneten vertreten. Für Italien und Niederlande steigt die Anzahl um jeweils drei auf 76 beziehungsweise 29 Sitze.

Verteilung der Sitze und Kandidaten

Wie sich die Sitze auf die Parteien beziehungsweise politischen Vereinigungen verteilen und welche Kandidatinnen und Kandidaten schließlich gewählt wurden – auch das wird im jeweiligen EU-Land festgestellt. Für Deutschland ermittelt das der Bundeswahlausschuss. Brüssel kann also die fertigen Wahlergebnisse der einzelnen Länder entgegennehmen – wofür kein Supercomputer nötig ist. In Deutschland teilt das Bundesinnenministerium das Wahlergebnis an die EU mit.