Europawahl: Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP deutet sich an

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 20 weiteren EU-Staaten können Wähler und Wählerinnen am Sonntag bei der Europawahl abstimmen. Sie hatte am Donnerstag in den Niederlanden begonnen, weitere Länder folgten am Freitag und Samstag, die meisten Länder begannen am Sonntag den Urnengang. Nach ersten Zahlen der ARD deutet sich ein klarer Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses EVP mit der deutschen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen an. Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament ist CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber.

Sozialdemokraten bleiben demnach zweitstärkstes Lager

Dem um kurz vor 18.00 Uhr veröffentlichten Trend zufolge könnte das Bündnis auf rund 180 der 720 Sitze im neuen Europäischen Parlament kommen. Im Vergleich zur Europawahl 2019 bleibt es damit stabil. Ursula von der Leyen kann demnach auf eine weitere Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission hoffen. Grundlage der Zahlen waren Umfragen und Hochrechnungen.

Zweitstärkstes Lager im neuen Parlament bleiben demnach die Sozialdemokraten, die auf etwa 135 Sitze kommen könnten. Danach folgen die Liberalen, die auf 81 bis 87 Sitze abrutschen, sowie die zwei bisherigen rechtspopulistischen Parteienbündnisse EKR und ID, mit knapp 80 beziehungsweise rund 70 Sitzen. Die Grünen würden demnach deutlich verlieren und weit unter 60 Sitzen landen. Die deutsche AfD wird zu den fraktionslosen Parteien gezählt, da sie kurz vor der Europawahl aus der ID-Fraktion ausgeschlossen worden war. Insgesamt dürften rechte Parteien den Zahlen zufolge am stärksten hinzugewinnen.

Österreich: Rechtspopulisten laut Nachwahlbefragung in Führung

In Österreich schlossen die Wahllokale spätestens um 17 Uhr. Eine Trendprognose der Nachrichtenagentur APA, des ORF sowie Puls24 zeigt: Die Rechtspopulisten liegen mit 27 Prozent vor der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP. Im Vergleich zur EU-Wahl 2019 hat die FPÖ laut Trend damit rund 10 Prozentpunkte dazu gewonnen. Die Partei hatte im Wahlkampf unter dem Motto "EU-Wahnsinn stoppen" vielfach ihre EU-Skepsis betont und die EU im Ukraine-Konflikt als kriegstreibende Kraft dargestellt.

Laut Berechnungen der Demoskopen, die auf mehreren Tausend Interviews vor der Abstimmung und am Wahltag beruhen, kommen SPÖ und die ÖVP auf jeweils etwa 23 Prozent. Für die regierende ÖVP bedeutet dies ein Minus von mehr als 10 Prozentpunkten. Die SPÖ liegt in etwa auf dem Niveau der Wahl vor fünf Jahren. Laut Trend verlieren die Grünen rund vier Prozentpunkte und kommen auf rund zehn Prozent der Stimmen. Die liberalen Neos legen wohl etwas zu und erreichen den Demoskopen zufolge ebenfalls rund zehn Prozent. Österreich stellt 20 der künftig 720 Abgeordneten im Europäischen Parlament. Der Urnengang am Sonntag galt auch als Test für die Nationalratswahl im Herbst.

Regierungspartei auf Malta muss Einbußen hinnehmen

Im kleinsten EU-Land Malta hat die sozialdemokratische Regierungspartei Labour bei der Europawahl nach ersten Teilergebnissen deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Trotzdem sprach Ministerpräsident Robert Abela in der Hauptstadt Valletta von einem "soliden" Sieg. Die Mittelmeer-Insel mit etwa einer halben Million Bewohnern stellt im Europaparlament sechs Abgeordnete.

Nach Prognosen vom Nachmittag gehen davon drei Mandate an Labour. Die konservative Oppositionspartei Nationalist Party kann mit zwei bis drei Sitzen rechnen. Die bisherige Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, hat auch im neuen Parlament ein Mandat sicher. Der Wahlkampf der Labour-Partei wurde durch einen Korruptionsskandal um Maltas früheren Regierungschef Joseph Muscat belastet.

Umfragen: Griechenlands Regierungspartei stärkste Kraft

Bei der Europawahl in Griechenland ist die konservative Partei von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis Umfragen zufolge stärkste Kraft geworden. Wie der griechische Sender ERT am Sonntagabend berichtete, errang die Nea Demokratia den Nachwahlbefragungen zufolge zwischen 28 und 32 Prozent der Stimmen. Damit verfehlte sie das von Mitsotakis ausgegebene Ziel, mit 33 Prozent ein Drittel der Stimmen zu erringen.

Die linksgerichtete Syriza-Partei unter der Führung von Stefanos Kasselakis wurde mit einem prognostizierten Ergebnis zwischen 15,2 und 18,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Dahinter folgte den Angaben zufolge die sozialistische Pasok-Partei mit einem Ergebnis zwischen 10,9 und 13,9 Prozent.

Niederlande: Rot-grünes Bündnis laut Schätzung Wahlsieger

Die Niederländer haben bereits am Donnerstag gewählt, wobei sich ein rot-grünes Wahlbündnis ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders liefert. Dicht dahinter liegt die rechtsliberale VVD. Wahlsieger dürfte letztlich das rot-grüne Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen mit 21,6 Prozent werden, während die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders, PVV, auf 17,7 Prozent kommt. Das geht aus Schätzungen des EU-Parlamentes hervor. Wilders hatte es bei der letzten Europawahl gar nicht ins Parlament geschafft.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters