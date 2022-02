Europas Rolle in einer neuen Weltordnung

Dieser Auftritt war ein Statement. Eine klare Ansage, vor allem an den Westen: Zum Auftakt der olympischen Spiele in Peking üben der chinesische Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin öffentlich den Schulterschluss, mit dem demonstrativen Anspruch, die Weltordnung neu zu sortieren.

Reinhard Bütikofer, der außenpolitische Koordinator der Grünen im Europaparlament, sieht diese "Allianz der Autokraten" als grundsätzliche Herausforderung, auch für die EU. Bütikofer mahnt: "Wir müssen das in Europa ernst nehmen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie sich noch mehr als bisher in ihren aggressiven Politiken gegenseitig unterstützen."

Ziemlich beste Freunde: China und Russland

Zum Beispiel im Konflikt zwischen China und dem Inselstaat Taiwan, den die Führung in Peking als abtrünnige Provinz betrachtet. Eine Sichtweise, die Russland inzwischen teilt. In der Ukraine-Krise wiederum steht die chinesische Führung an der Seite Moskaus, vor allem, was die russische Forderung nach einem Erweiterungsstopp für die Nato betrifft.

In der westlichen Verteidigungsallianz stößt das auf scharfe Kritik. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wertet das als Versuch, "souveränen Staaten das Recht abzuerkennen, eigene Entscheidungen zu treffen". Stoltenberg warnt vor einem Rückfall in die Zeit, als Großmächte ihre Einflusssphären durchsetzen und anderen vorschreiben wollten, was sie dürfen und was nicht.

Allein unter Großmächten: Europas neue Rolle

Aber könnte Europa die aktuellen Entwicklungen auf der internationalen Ebene überhaupt noch beeinflussen, und wenn ja: wie? Die Europäische Union stehe vor "ungemütlichen Perspektiven" und sei angesichts der von Russland und China offen zur Schau gestellten Machtansprüche schlecht gerüstet, sagt Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

"Wenn sich das internationale System zu einem Konzert großer Mächte entwickeln sollte - und es ist schwer, Russland und China da entgegenzutreten - dann muss die EU über kurz oder lang die Frage beantworten, ob sie eine dieser großen Mächte sein möchte." Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik

Damit verbunden ist laut Kaim aber auch die Frage, was die EU für diese Rolle bereit ist zu tun - politisch, finanziell, militärisch und diplomatisch.

Schnelle Eingreiftruppe: Strategien für mehr Souveränität

Der "strategische Kompass" der EU ist zumindest der Versuch einer Antwort. Mit einer gemeinsamen Bedrohungsanalyse und mit dem Aufbau einer 5.000 Mann starken schnellen Eingreiftruppe, die im Krisenfall schnell zum Einsatz kommen soll, will Europa handlungsfähiger werden und sich unabhängiger machen von der Hilfe anderer, wie etwa der USA.

Ein erster Schritt, dem weitere folgen müssten, sagt Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hält es für das entscheidende Problem der EU, dass ein gemeinsamer politischer Wille zu oft nicht vorhanden sei. Die Außen- und Sicherheitspolitik liege in den Händen der Regierungschefs und Nationalstaaten. "Und es ist ja offensichtlich, dass der dafür nötige Konsens häufig fehlt", kritisiert Kaim. Gerade im Umgang mit den Großmächten sei offensichtlich: "Die europäische Außenpolitik existiert weitgehend im Plural, die gibt es immer vielfach."

Zusammenstehen gegen autokratische Mächte

Das müsse sich ändern, denn die EU könne ihre Werte wie Demokratie, Menschenrechte, internationale Zusammenarbeit und Rechtsstaatlichkeit nur dann überzeugend verteidigen, wenn sie gegenüber autoritären Führungen wie in Moskau oder Peking mit einer Stimme spricht, glaubt der grüne Außenpolitiker Reinhard Bütikofer:

"Europa wird gezwungen, zusammenzustehen – oder es wird nicht erfolgreich sein." Reinhard Bütikofer, Die Grünen

Dass kaum ein westlicher Regierungschef zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist ist, wertet Bütikofer als deutliches Zeichen, dass die EU dazu bereit ist, sich gegen die neue aggressive Großmachtpolitik zur Wehr zu setzen. Ein weiterer Beleg könnte das bislang bemerkenswert ge- und entschlossene Auftreten der Europäer gegenüber Russland in der Ukraine-Krise sein.

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen im 21. Jahrhundert brauchen jedenfalls nicht weniger, sondern mehr gemeinsame EU-Aktivitäten auf der internationalen Bühne, davon ist der CDU-Europapolitiker David McAllister überzeugt, der im EU-Parlament den Auswärtigen Ausschuss leitet.

"Entscheidend ist der politische Wille aller 27 Mitgliedsstaaten, dass wir tatsächlich Rolle auf der diplomatischen Bühne wahrnehmen können, die unserem wirtschaftlichen und politischen Gewicht entsprechen sollte." CDU-Europapolitiker David McAllister