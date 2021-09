Europapreis der Bayern-SPD für Jean Asselborn

Bild

Der Europapreis der Landtags-SPD geht in diesem Jahr an den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn, ebenfalls ein Sozialdemokrat. Die Preisverleihung fand am Abend in einer Hybridveranstaltung im Senatssaal des Bayerischen Landtags statt.

