Europapolitiker besorgt über möglichen "Polexit"

Der französische Europaminister Clement Beaune sprach heute von einem Angriff auf die EU, während der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn erklärte, Polen spiele mit dem Feuer. Das Verfassungsgericht in Warschau hatte am Donnerstag erklärt, Teile des EU-Rechts seien nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar.

Von der Leyen besorgt über polnischen Urteilsspruch

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, sie sei zutiefst besorgt über das Urteil und kündigte eine rasche Analyse seiner Bedeutung an. Erst danach sollten Maßnahmen ergriffen werden. "Unsere oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Rechte der polnischen Bürger geschützt werden und dass die polnischen Bürger in den Genuss der Vorteile kommen, die ihnen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bietet", sagte von der Leyen. Außerdem benötigten EU-Bürger und Unternehmen, die in Polen Geschäfte machten, Rechtssicherheit.

Beaune: Urteil reiht sich in lange Liste von Provokationen

Es gehe bei dem Urteil nicht nur um eine Verfahrensfrage, sondern um ein extrem ernstes Thema, sagte Beaune dem französischen Fernsehsender BFM. "Es handelt sich um eine eminent politische Frage, die sich in eine lange Liste von Provokationen gegenüber der Europäischen Union einreiht", erklärte er. Polen sei verpflichtet, seine Zusagen an die EU einzuhalten, die vom polnischen Volk genehmigt worden seien. "Es ist also sehr ernst, denn es besteht die Gefahr eines faktischen Ausstiegs."

Asselborn: Polen spielt mit dem Feuer

"Man weiß, dass die Menschen in Polen europäisch sind und dass sie europäisch bleiben wollen", sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. "Aber man muss ganz klar sagen, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt kann es nicht nur rechtlich, sondern auch politisch einen Bruch geben."

In dem Urteil des Verfassungsgerichts, das auf eine Klage von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zurückgeht, hieß es, dass die EU-Mitgliedschaft Polens seit 2004 dem Europäischen Gerichtshof nicht die höchste rechtliche Autorität verleihe und nicht bedeute, dass Polen seine rechtliche Souveränität auf die EU übertragen habe. Morawiecki hatte die Überprüfung beantragt, nachdem der Europäische Gerichtshof im März entschieden hatte, dass die neuen polnischen Vorschriften für die Ernennung von Richtern am Obersten Gerichtshof gegen EU-Recht verstoßen könnten. Das Urteil verpflichtete die polnische Regierung, die Vorschriften aufzuheben, die Politikern Einfluss auf die Ernennung von Richtern gaben. Bislang hat Polen dies nicht getan.

Beaune sagte, er wolle nicht, dass Polen die EU verlasse. Diese Meinung wird in Brüssel und in Polen weitgehend geteilt.

Marawiecki: Polens Platz ist die europäische Völkerfamilie

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat den Willen beteuert, weiterhin Teil der EU zu bleiben. "Polens Platz ist und bleibt in der europäischen Völkerfamilie", schrieb er heute auf Facebook. Der Beitritt Polens und der mitteleuropäischen Länder zur Europäischen Union sei einer der Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte gewesen - für Polen wie auch die EU. "Wir alle haben dabei gewonnen", betonte Morawiecki.