Europäischer Gerichtshof kippt deutsche Pkw-Maut

Österreich hatte wegen einer drohenden Diskriminierung seiner Bürger im Oktober 2017 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik angestoßen. Im Dezember 2018 begann die Verhandlung vor dem EuGH.

Argumentation mit Diskriminierung und Binnenmarkt

Österreich beanstandete insbesondere, dass Autobesitzer aus dem Ausland verbotenerweise wegen ihrer Staatsangehörigkeit benachteiligt würden, weil das deutsche Modell vorsah, dass Inländer über eine geringere Kfz-Steuer voll für ihre Mautzahlungen entlastet werden sollen. Zudem werde der europäische Binnenmarkt beeinträchtigt - vor allem der Waren- und Dienstleistungsverkehr. Schließlich führte Wien eine "Stillhalteklausel" in der Verkehrspolitik an, die es EU-Staaten untersagt, Regelungen einzuführen, die sich negativ auf die Verkehrsunternehmen anderer EU-Länder auswirken.

Rückschlag für ein Langzeit-Projekt

Das Urteil des EuGH konterkariert langjährige Bestrebungen der Bundesregierung, in Deutschland eine Maut für Pkw einzuführen, die vor allem von der CSU angestrebt wurde. Trotz Widerstands von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schaffte es die Maut in den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Im Sommer 2014 präsentierte Verkehrsminister Dobrindt (CSU) ein Konzept für die "Infrastrukturabgabe", das die jetzt vom EuGH verworfene Regelung vorsah: So sollten deutsche Pkw-Halter zwar eine Jahresvignette zahlen, aber anders als Ausländer ihren Mautbetrag über eine entsprechend verringerte Kfz-Steuer komplett erstattet bekommen.

Bedenken der EU-Kommission wegen einer möglichen Benachteiligung ausländischer Kraftfahrer hatte die Bundesregierung 2016 ausräumen können, unter anderem durch Kurzzeittarife für nichtdeutsche Pkw-Lenker. Österreich jedoch strengte ein Vertragsverletzungsverfahren an.

Pkw-Maut sollte im Oktober 2020 starten

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), nannte zu Jahresbeginn den Oktober 2020 als Starttermin für die Pkw-Maut. Für die Erhebung der Maut wurden Verträge mit dem Unternehmen "CTS Eventim" aus Deutschland und dem Verkehrsspezialisten "Kapsch TrafficCom" aus Österreich geschlossen.

Vignetten für verschiedene Zeiträume

Vorgesehen war in den Planungen, dass Autofahrer für die Benutzung deutscher Autobahnen Vignetten kaufen müssen, deren Preise vom Hubraum und der Umweltfreundlichkeit des Autos abhängen. Die Vignetten soll es für verschiedene Zeiträume geben. Deutsche Autobesitzer sollten über die Kfz-Steuer entlastet werden.

Der ADAC, die Grünen und andere Kritiker bezweifelten, dass die Maut die erhofften Millionenbeträge für Investitionen für das Straßennetz einbringt.