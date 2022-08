Europäische Perspektiven: So will Spanien Energie sparen

Am Montag hat die spanische Regierung ein Maßnahmenpaket erlassen, um Energie zu sparen. Betroffen sind Unternehmen, Hotels, der Verkehr und der öffentlichen Sektor. Private Haushalte sind von den Sparmaßnahmen ausgenommen. Der Grund, warum die spanische Regierung Energie sparen will, sind steigende Strompreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Gaslieferungen nach Europa stoppen. Energie zu sparen habe deshalb hohe Priorität und sei eine Aufgabe für alle, sagte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag. Man wolle so "die Abhängigkeit vom Aggressor Putin verringern” und die Inflation bremsen.

Die Maßnahmen sind nicht ganz neu, bestimmte Temperaturnormen für spanische Behörden gibt es zum Beispiel schon seit Mai 2022. Die neuen Vorgaben sind jedoch weitreichender. Sie sollen ab sofort gelten, es gilt jedoch eine Übergangsfrist von sieben Tagen.

Welche Maßnahmen geplant sind und welche Kritik es an ihnen gibt, hat sich BR24 im Rahmen des Projekts “Europäische Perspektiven” angeschaut. Die Originalartikel unseres Kooperationspartners RTVE finden Sie in deutscher Übersetzung am Ende dieses Artikels.

Mehr über das Projekt lesen Sie hier.

Licht aus und Temperaturgrenzen

Wie der spanische öffentlich-rechtliche Sender RTVE berichtete, dürfen laut dem Maßnahmenpaket öffentliche Gebäude ab 22 Uhr nicht mehr angeleuchtet werden, in leeren Büros muss das Licht ausgemacht werden. Betriebe müssen ihre Schaufensterbeleuchtung ab diesem Zeitpunkt ausschalten. Auf die Weihnachtsbeleuchtung hat das laut der Ministerin für ökologischen Wandel, Teresa Ribera Rodríguez, keine Auswirkungen.

Bis November 2023 sollen außerdem die Klimaanlagen zum Beispiel in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Kinos oder Bahnhöfen nicht unter 27 Grad kühlen dürfen. Im Winter darf nicht über 19 Grad geheizt werden.

Zu den Sparmaßnahmen gehört auch, dass Gebäude und Einrichtungen ihre Türen geschlossen halten, um keine Energie zu verschwenden, wenn Heiz- oder Kühlsysteme in Betrieb sind. Heizkessel und thermische Anlagen sollen auf Energieeffizienz überprüft werden.

Mehr Homeoffice und öffentlicher Nahverkehr

In der neuen Verordnung wird außerdem empfohlen, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Man will so den Energieverbrauch auf dem Arbeitsweg und am Arbeitsplatz verringern. Im öffentlichen Sektor sollen Beschäftigte drei Tage die Woche von zuhause aus arbeiten.

Damit Pendler das Auto stehen lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, werden außerdem Fahrkarten bezuschusst. Fahrkarten bestimmter Anbieter sind vom 01. September bis 31. Dezember sogar kostenlos.

Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen dazu, wie fossiles Gas schrittweise ersetzt werden kann. Innerhalb von 30 Tagen muss die Verordnung vom Abgeordnetenhaus bestätigt werden.

Präsidentin von Madrid kritisiert Maßnahmen

Doch die Energiesparmaßnahmen der Regierung kommen nicht überall gut an: Die Präsidentin der Regionalregierung von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, kündigte laut RTVE bereits am Montag an, die Maßnahmen in Madrid nicht anzuwenden. Ihre Regierung werde die Beleuchtung öffentlicher Gebäude und in Schaufenstern nicht ausschalten, um Energie zu sparen. Das schaffe ihrer Meinung nach “Unsicherheit” und schrecke “Tourismus und Konsum” ab, schreibt Ayuso auf Twitter.