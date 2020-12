Europa-Vergleich: Harter Lockdown, schnelle Wirkung

Frankreich begann den harten Lockdown am 30. Oktober, vier Wochen lang galten strikte Ausgangsbeschränkungen. So sollten die Bürger eine Stunde am Tag und auch nur in einem Radius von einem Kilometer um ihren Wohnort herum vor die Tür gehen. Bars, Restaurants, Cafés sowie Sport- und Kultureinrichtungen blieben geschlossen, die Schulen hingegen geöffnet.

Irland, Frankreich, Belgien: Harter Lockdown, danach Lockerungen möglich

In Irland mussten die meisten Geschäfte schließen, nur Läden zur Grundversorgung blieben geöffnet. Kontakt mit anderen Haushalten in Innenräumen war verboten. Schulen, Universitäten und Kinderbetreuungseinrichtungen blieben jedoch in Betrieb. Ähnlich regelte auch Belgien ab dem 2. November seinen Lockdown.

In allen drei Ländern kam es zu einem raschen Rückgang der Zahlen, mittlerweile unter das Inzidenz-Niveau Deutschlands. Besonders Irland, das als erstes EU-Land schon am 20. Oktober in den harten Lockdown ging, hat ein vergleichsweise niedriges Niveau erreicht - mehrere Regionen gelten nach Angaben des Auswärtigen Amtes nicht mehr als Risikogebiet. Die Leopoldina hat in einem Aufruf an die Politik in Deutschland das Vorgehen in Irland als Vorbild herangezogen.

Und auch Lockerungen sind in allen drei Ländern in verschiedenem Ausmaß bereits wieder möglich. In Irland etwa dürfen Geschäfte, Restaurants, Fitnessstudios und Museen unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen.

Je früher Maßnahmen eingesetzt werden, desto besser wirken sie

Diese Beobachtungen decken sich mit den Ergebnissen einer im November veröffentlichten Studie. Das internationale Forscherteam rund um den Complexity Science Hub Vienna der Medizinischen Universität Wien hat in einer weltweiten Untersuchung verglichen, wie effektiv Maßnahmen von Regierungen gegen die Ausbreitung von Covid-19 waren. "Harte" nationale Lockdowns belegten hier Platz 6 von 20. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Maßnahmen besser wirken, je früher sie eingeführt werden.

Im Vergleich der aktuellen 14-Tage-Inzidenzen befinden sich unter anderen das Vereinigte Königreich, Dänemark und Albanien in einer ähnlichen Lage wie Deutschland. Die Infektionszahlen waren hier nicht so stark angestiegen wie etwa in Belgien - die Entwicklung geht aber auch nicht so deutlich nach unten. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung in Großbritannien, Deutschland und Dänemark - wählt man einen Punkt auf der Kurve, sieht man den Wert für den entsprechenden Tag: