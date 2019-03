Europa: Mehr Macht und Mitsprache für die Regionen

Bei gut 500 Millionen EU-Bürgern kann man schon einmal den Überblick verlieren. Was sich jeden Tag in den einzelnen Regionen, Bezirken und Provinzen Europas abspielt, wird nicht immer in Brüssel wahrgenommen. Der sogenannte "Ausschuss der Regionen" kämpft seit Jahren dagegen: Er will den einzelnen Regionen Europas Gehör verschaffen, damit ihre Anliegen in Brüssel nicht untergehen.

Zu viele Regeln und Vorschriften?

Beim achten Gipfeltreffen des Ausschusses in Bukarest haben die Regionalvertreter nun erneut betont, wie wichtig eine eigene, regionale Politikgestaltung sei. "Wir wollen alles, was Europa macht, darauf abklopfen, ob die Regelungsdichte nicht übertrieben ist", sagt Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses des Regionen, "und da ist Europa in vielen Fällen noch einer Detailversessenheit zum Opfer gefallen, die wir mal therapieren müssen."

Bei den Gesprächen in Bukarest wird vor allem das sogenannte Subsidiaritätsprinzip immer wieder betont. Das heißt, dass politische Entscheidungen möglichst direkt vor Ort getroffen werden sollen – und nicht in Berlin oder Brüssel.

Bayern spielt wichtige Rolle

Wie wichtig eine bürgernahe Politik vor Ort ist, wird auch in Bayern immer wieder betont. "Ich bin viel mit der bayerischen Staatsregierung in Kontakt", sagt Lambertz. "Und was dort in der Regierungserklärung zum Ausschuss der Regionen und zu den Regionen steht, ist sehr ermutigend."

Zum Treffen in Bukarest waren deshalb auch bayerische Vertreter angereist, unter ihnen Simon Schindlmayr (CSU), Mitglied im Bezirksrat von Oberbayern. Er sagt: "Wir haben 96 EU-Parlamentarier in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern. Da bleibt nicht viel Kontakt, wenn die auch noch irgendwann in Straßburg und in Brüssel sein wollen." Kommunalpolitiker wie er selbst, sagt Schindlmayr, seien natürlich "viel mehr vor Ort" und könnten das auch besser "eintragen in die anderen politischen Ebenen".

Auch Landtag will Regionen fördern

Dass die Regionen in Brüssel Gehör finden ist ein Thema, das auch den bayerischen Landtag beschäftigt. Schon Anfang der Woche reisten deshalb mehrere Abgeordnete zu politischen Gesprächen nach Straßburg. Im Gespräch mit französischen Vertretern machten auch sie klar, dass regionale Interessen besser gefördert werden sollten.

"Wir müssen uns zu Wort melden, und das tun wir auch“, sagt Tobias Gotthardt (Freie Wähler), Vorsitzender des Europaausschusses im Landtag. Die Opposition sieht das genauso, sagt Markus Rinderspacher (SPD): "Es ist wichtig, dass die Regionen auch ganz unmittelbaren Zugang zur EU-Kommission bekommen und nicht als Bittsteller behandelt werden."

Damit das gelingt, wäre der "Ausschuss der Regionen" gerne gleichberechtigt mit den EU-Institutionen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Kurzfristig soll deshalb vor allem die Kommunikation mit Brüssel verbessert werden. So sollen die regionalen Interessen in Europa weiter gestärkt werden.