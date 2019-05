Europa hat gewählt: Das sind die Erkenntnisse

Die Menschen scheinen sich für Europa wesentlich mehr zu interessieren als noch vor fünf Jahren. Jedenfalls sind sie so zahlreich zur Wahl gegangen wie schon lange nicht mehr. In Spanien zum Beispiel oder in Frankreich, aber auch in Deutschland. Laut EU-Parlament liegt die Wahlbeteiligung diesmal so hoch wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Europa scheint also alles andere zu sein als ein Auslaufmodell.