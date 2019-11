EuGH zu Sonder-Kennzeichnung israelischer "Siedlerprodukte"

Bayern 2-radioWelt: Ist die Kennzeichnung von Waren aus den von Israel besetzten Gebieten zulässig oder ist das schon eine Art Stigmatisierung, die zu weit geht?

Professor Salzborn: Ich glaube, wir haben es hier mit einem Beispiel zu tun, wo man von doppelten Standards sprechen kann, weil man ja in vielen anderen Staaten auf der Welt solche Präzisierungen nicht vornehmen würde. Insofern glaube ich, dass es eigentlich nicht legitim ist, Israel anders zu behandeln und hier andere moralische Standards anzulegen, als man es bei anderen Staaten machen würde.

Was glauben Sie denn, ist das wahre Motiv Frankreichs?

Wir sehen seit einiger Zeit gerade von palästinensischen Gruppierungen, die Bemühungen israelische Politik zu de-legitimieren. Ich glaube, man darf letzten Endes dahinter sicherlich nicht im Gesamthandeln eines Staates, aber immer bei einzelnen Akteuren genau das vermuten. Also, dass man sehr bewusst und vorsätzlich den Staat Israel de-legitimieren möchte und einseitig Partei ergreifen möchte für die Palästinenser. Damit wird aber außer Acht gelassen, wie der Konflikt konstituiert ist und dass es in allererster Linie um palästinensische Aggressionen geht. Das wird natürlich mit einer solchen Etikettierung, die immer symbolisch ist, für den Verbraucher, vorsätzlich ausgeblendet. Man bekommt nur ins Bewusstsein gerufen, was viele historische und politische Dimensionen ausblendet.

Der Generalanwalt des EuGHs, der diese Kennzeichnung von Waren befürwortet, argumentiert vor allem damit, dass Verbraucher ja zwingend wissen sollten, wo die Waren herkommen, die sie kaufen, um entscheiden zu können, ob sie sie trotzdem haben wollen oder nicht. Dabei hat er auch den Vergleich mit Südafrika und der Zeit der Apartheid gezogen. Da hätten auch viele Europäer bewusst gesagt: "Nein, von dort kaufe ich nichts." Ist die israelische Siedlungspolitik mit der Apartheidpolitik Südafrikas von damals vergleichbar?

Nein, nicht im Geringsten. Das ist ein völlig absurder Vergleich. In Bezug auf Israel muss man betonen, dass es sich um einen demokratischen Staat handelt. Es ist zwar ein jüdischer Staat, aber nicht nur Jüdinnen und Juden sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Israels. Es ist ein entsprechender gesellschaftlicher Pluralismus, der sich auch in Form von Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschaft und der politischen Partizipation ausdrückt. Das ist in keiner Weise vergleichbar mit einer rassistischen Diskriminierung, wie wir sie in Südafrika erlebt haben.