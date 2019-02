EuGH-Urteil: Kindergeld auch für arbeitslose EU-Ausländer

Rumäne klagte in Irland

Im konkreten Fall ging es um einen Rumänen, der seit 2003 in Irland arbeitete. Er war 2009 arbeitslos geworden und erhielt danach für ein Jahr eine beitragsabhängige Arbeitslosenunterstützung und auch Geld für seine beiden Kinder, die in Rumänien wohnen. In den folgenden drei Jahren bekam er eine beitragsunabhängige Unterstützung, aber kein Kindergeld mehr.

Der Mann klagte daraufhin vor dem obersten Zivilgericht in Irland. Dieses legte den Fall dem EuGH vor, um zu klären, wie in diesem Fall das EU-Recht angewendet werden muss. Dieser Fall geht nun zurück an die irische Justiz.Für Deutschland hat das Urteil keine Auswirkungen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit entspricht das, was der EuGH entschied, schon lange der gängigen Praxis in Deutschland: Werden hierzulande EU-Bürger arbeitslos oder krank, wird das Kindergeld weiterhin ausbezahlt.

EU-Kommission gegen Kindergeldkürzung

Die Bundesregierung hatte schon in der vergangenen Legislaturperiode eine Initiative gestartet, die Kindergeldzahlung an die Lebenshaltungskosten des Wohnsitzes der Kinder zu koppeln. Aber die Mehrheit der Mitgliedsstaaten ist dagegen.

Die EU-Kommission hält diese Indexierung für einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. "Wenn jemand in einem anderen Mitgliedsland arbeitet, Steuern und Sozialbeiträge bezahlt, hat er oder sie ein Recht auf dieselben Sozialleistungen wie einheimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagt EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen.

Zahlungen ins Ausland überschaubar

Die Kindergeldzahlungen ins Ausland haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Vergleich zur Gesamtsumme sind sie aber nicht besonders hoch: Rund 290 Millionen Euro Kindergeld sind im vergangenen Jahr aus Deutschland in andere Länder geflossen - etwa ein Prozent der insgesamt 37 Milliarden Euro Kindergeld, die der deutsche Staat 2018 ausgezahlt hat.

Nur knapp zwei Prozent der Kinder, deren Eltern Kindergeld beziehen, leben nicht in Deutschland. Oft sind ihre Eltern Grenzgänger, zum Beispiel die Polin, die in Frankfurt an der Oder als Pflegerin arbeitet, oder der Belgier, der bei den Aachener Verkehrsbetrieben angestellt ist.