EuGH-Generalanwalt: Einzelprüfung für Auslieferungen nach Polen

Die Auslieferung von Verdächtigen aufgrund eines Europäischen Strafbefehls nach Polen muss aus Sicht eines Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in jedem Fall einzeln überprüft werden. Der Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona hat heute einen entsprechenden Schlussantrag vorgestellt. Auch wenn die Unabhängigkeit der polnischen Justiz Mängel aufweist, dürfe auf die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls nicht automatisch verzichtet werden.

Wie wird ein Europäischer Haftbefehl vollzogen?

Größere Aufmerksamkeit erfuhr ein solcher Haftbefehl zuletzt im Jahr 2018, als Spanien zwischenzeitlich die Auslieferung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont erwirken wollte.

Die dafür notwendigen Bedingungen haben die EU-Staaten in einem Rahmenbeschluss festgehalten. So kann ein Europäischer Haftbefehl nur durch eine Justizbehörde – zum Beispiel also von einem Gericht – ausgestellt werden. Diese Behörde muss in der Lage sein, objektiv über die Vorgänge zu entscheiden, die am Ende zur Auslieferung führen sollen. Es dürfe "kein Zweifel daran bestehen, dass die Entscheidung, den Europäischen Haftbefehl auszustellen, von dieser Behörde getroffen wurde und nicht letzten Endes von der Exekutive."

Niederländisches Gericht zweifelt Notwendigkeit der Einzelüberprüfung an

Genau das hat ein niederländisches Gericht, das über die Auslieferung zweier beschuldigter Personen entscheiden sollte, angezweifelt – und sich dabei auf ein Urteil des EuGH berufen. Im Juli 2018 hatte dieser entschieden: Mitgliedstaaten müssen einen Haftbefehl aus Polen nicht vollstrecken, wenn den Tatverdächtigen dort kein faires Verfahren erwartet. Bisher galt, dass jeder Fall einzeln geprüft werden muss.

Nach den jüngsten Entwicklungen in Polen sieht das Bezirksgericht in Amsterdam diese Einzelfallprüfung jedoch als überflüssig an – spätestens seit der umstrittenen Justizreform in Polen sei die Unabhängigkeit der dortigen Gerichte nicht mehr garantiert. Deswegen liegt es nun am Europäischen Gerichtshof, darüber zu entscheiden, ob diese Einzelfallprüfung in Zukunft überhaupt noch notwendig ist.

"Nein", erklärte Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona in seinem Schlussantrag. Die Ablehnung der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls sei eine "außergewöhnliche Reaktion, die auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen sein müsse". Zwar zähle die Verletzung des Grundrechts auf ein faires Verfahren zu diesen "außergewöhnlichen Umständen", dennoch dürfe die Reaktion nicht so weit gehen, dass alle Europäischen Haftbefehle, die durch Justizbehörden von Mitgliedsstaaten mit "systemischen oder allgemeinen Mängeln" ausgestellt werden, automatisch abzulehnen seien.

Aus Sicht des Generalanwalts würde die automatische Ablehnung "schlicht zur Nichtanwendung des Rahmenbeschlusses" führen. Dies würde "wahrscheinlich zur Straffreiheit zahlreicher Straftaten führen" und damit auch die Rechte aller Opfer verletzen. Ferner könne ein solcher Schritt die Professionalität aller polnischer Richter in Frage stellen.

Generalanwalt: Zusammenarbeit beruht auf Anerkennung und Vertrauen

Sánchez-Bordona erinnerte zudem daran, dass die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten auf Anerkennung und gegenseitigem Vertrauen beruhe. Auch wenn Mängel im Hinblick auf die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte festgestellt werden könnten, handele es sich weiterhin um "Organe der Rechtsprechung". Das Bezirksgericht in Amsterdam sei daher nicht von der Einzelfallprüfung zu befreien, meint der Generalanwalt.

Ein Urteil steht noch aus

Die Einschätzung des Generalanwalts gilt nur als Zwischenschritt des Vorabentscheidungsverfahrens. Dieses endet mit dem rechtsverbindlichen Urteil des Europäischen Gerichtshofs, an das sich die Gerichte der Mitgliedstaaten bei vergleichbaren Fragestellungen künftig zu halten haben. Je nach Tragweite kann das auch die justizielle Zusammenarbeit zwischen den 27 EU-Ländern beeinflussen. Ein Termin für das Urteil wurde noch nicht bekanntgegeben.

Schon jetzt hat das Verfahren die Debatte über die Unabhängigkeit der polnischen Justiz weiter befeuert. Die Regierung in Warschau steht wegen anhaltender Verstöße gegen die rechtsstaatlichen Grundsätze der EU in der Kritik – gleiches gilt auch für Ungarn. Geht es nach dem Europaparlament, soll es schon bald Möglichkeiten geben, diese Verstöße zu sanktionieren. Eine Einigung über den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus konnten Unterhändler aus Parlament und Mitgliedsstaaten vor wenigen Tagen erzielen, die Zustimmung durch die Staats- und Regierungschefs steht noch aus.