EU: Zypern blockiert weiter Sanktionen gegen Belarus

Das Treffen der EU-Außenminister zum Auftakt der Woche konnte keine Einigung herbeiführen. Jetzt liegt es in den Händen der Staats- und Regierungschefs, die sich zum Ende der Woche in Brüssel treffen, über mögliche Sanktionen gegen Belarus zu entscheiden.

Zwar ist sich die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten einig, mit entschiedenen Maßnahmen gegen den Wahlbetrug und die Gewalt an Demonstranten vorzugehen – Zypern jedoch hält an seinem Vetorecht fest und vermischt damit zwei Konflikte. Durch die Blockade will der Mittelmeerstaat nämlich zusätzliche Sanktionen gegen die Türkei im Streit um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer erzwingen.

Zyperns Außenminister fordert Gleichbehandlung

Zyperns Außenminister Nikos Christodoulides forderte die Gleichbehandlung beider Fälle. Er sei keinesfalls ein Gegner der Sanktionen, die gegen Belarus verhängt werden sollen. Gleichzeitig könne es aber keine "Reaktion à la carte" geben, wenn es um EU-Sanktionen gehe.

Die Opposition in Belarus um Anführerin Swetlana Tichanowskaja wirft der Regierung massiven Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl im August vor. Seither gehen vor allem in der Hauptstadt Minsk hunderttausende Menschen gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko auf die Straßen. Lukaschenko, der seit 26 Jahren an der Macht ist, geht mit harter Hand gegen die Demonstranten vor. Das gewaltsame Einschreiten von Polizei und Sicherheitskräften führte bislang zu mehreren Toten, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen.

Internationale Unterstützung für belarussische Protestbewegung

Das Vorgehen gegen friedliche Demonstranten sorgt auch für eine Welle an Solidaritätsbekundungen aus dem Ausland. Einen freiwilligen Rücktritt hat Lukaschenko jedoch mehrfach ausgeschlossen.

Unterstützung erhält die Protestbewegung auch durch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell: "Wir betrachten diese Wahlen als gefälscht." Die EU erkenne die Legitimität Lukaschenkos nicht an und fordere "neue, freie und faire Wahlen" unter Aufsicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Oppositionsführerin fordert Mut in der Sanktionsfrage

Eine grundsätzliche Einigung der EU-Außenminister über Sanktionen gegen die Verantwortlichen für den Wahlbetrag und die anschließende Gewalt auf den Straßen besteht bereits seit August. Konkret sollen zunächst 40 Personen mit Einreisesperren und Kontosperrungen belegt werden. Oppositionsführerin Tichanowskaja gehen diese Maßnahmen nicht weit genug.

Am Morgen kam sie mit den EU-Außenministern zu einem Treffen zusammen, wo sie unter anderem über Misshandlungen an Demonstranten berichtete. Dabei forderte Tichanowskaja ein mutigeres Auftreten in der Sanktionsfrage. Die EU solle auch gegen Präsident Lukaschenko vorgehen.

Maas: Gewalt ist völlig inakzeptabel

Bundesaußenminister Maas (SPD) stellte sich hinter diese Forderung: "Die Gewalt, die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausübt, ist völlig inakzeptabel", so Maas. Deshalb müsse sich die EU die Frage stellen, ob nicht Lukaschenko als Hauptverantwortlicher ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden müsse.

Kritik am Auftreten der EU äußerte Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics. Auf Twitter erklärte er, die Union sei Opfer "einer Geißelnahme durch einen Mitgliedsstaat" geworden und griff damit das Einstimmigkeitsprinzip der EU an. Auf diese Weise würde man das falsche Signal an Belarus, die Gesellschaft und die gesamte Welt aussenden.