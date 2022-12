EU will Import-Verbote für Produkte aus abgeholzten Wäldern

Das Europäische Parlament und die Regierungen der EU-Staaten haben sich auf ein Gesetz gegen die Abholzung von Wäldern geeinigt. Wie das Parlament und der Rat der Europäischen Union übereinstimmend mitteilten, legten sich die Unterhändler am frühen Dienstagmorgen in Brüssel auf einen vorläufigen Entwurf fest. Damit soll der Verkauf von Produkten in der EU verboten werden, für deren Produktion Wälder abgeholzt wurden. Konkret bezieht sich das Gesetz unter anderem auf die Herstellung von Fleisch, Kaffee, Palmöl, Soja, Holz und bedruckte Papierprodukte sowie auf Waren, die diese Rohstoffe enthalten. Solche Produkte sollen nur unter bestimmten Bedingungen in die Europäische Union importiert werden dürfen: Sie dürfen nicht auf Flächen erzeugt worden sein, die nach Dezember 2020 abgeholzt wurden.

Importeure sollen Sorgfalt bekunden

Vorgesehen ist, dass Firmen vor der Ein- oder Ausfuhr der genannten Waren eine Sorgfaltserklärung an die zuständigen Behörden abgeben müssen. Bei Verstößen könnten sie mit Geldstrafen von "mindestens vier Prozent" ihres Jahresumsatzes in der EU belegt und vorübergehend von öffentlichen Ausschreibungen und dem Zugang zu öffentlichen Mitteln ausgeschlossen werden.

Die Mitgliedstaaten und das Parlament müssen das Gesetz aber noch formal billigen, bevor es in Kraft tritt. Händler haben dann 18 Monate Zeit, um die neuen Regeln umzusetzen. Kleinen Unternehmen soll mehr Zeit eingeräumt werden.

Banken und Versicherungen vorerst nicht einbezogen

Das EU-Parlament hätte die neue Regelung für mehr Waldschutz gerne noch umfassender gestaltet als die Kommission, die in Absprache mit den Mitgliedsstaaten einen Vorschlag zu entwaldungsfreien Lieferketten vorgelegt hatte. Bei den Verhandlungen hatten die Parlamentarier erfolglos gefordert, auch europäische Banken und Versicherungen in die Regelung mit aufzunehmen.

Ziel war es, dass Unternehmen nur Kredite bekommen, wenn bei ihnen das Risiko gering ist, dass sie zur Abholzung von Wäldern beitragen. Nun soll die EU-Kommission erst in zwei Jahren prüfen, ob die neue Regelung auf Finanzinstitute in der EU ausgeweitet werden sollte.

Umweltschützer begrüßen die Beschlüsse

In diesem Zusammenhang forderte die Umweltorganisation Greenpeace bereits, die EU solle "in den kommenden Jahren" verhindern, dass Unternehmen, die durch ihre Produkte die Umwelt zerstören, "Kredite von europäischen Banken bekommen". Grundsätzlich begrüßte die Organisation die Einigung auf die neuen Regeln zum Schutz vor Entwaldung jedoch.

Auch der WWF äußerte sich zustimmend. Nach Angaben der Umweltorganisation war die EU im Jahr 2017 für 16 Prozent der weltweiten Entwaldung verantwortlich, weil sie Agrar-Rohstoffe wie Palmöl und Rindfleisch importierte. Damit lag sie nach China auf Platz zwei.

"Riesiger Dienst für die Regenwälder"

Mit dem Verhandlungsergebnis leiste die EU "einen riesigen Dienst für die Regenwälder der Welt und für europäische Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärte auch die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt, die an den Verhandlungen teilgenommen hatte.

Auch die Grünen-Europaabgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg begrüßte die Einigung. "Diesen Schwung müssen wir auf die COP15 der Weltbiodiversität mitnehmen", schrieb sie auf Twitter. Im kanadischen Montreal findet ab Mittwoch die UN-Biodiversitätskonferenz COP15 statt.