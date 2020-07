EU will bei der Medikamenten-Versorgung durchgreifen

Vergessen sind die kleinlich-nationalistischen Aktionen zu Beginn der Corona-Krise, als schon mal Schutzmaterialien an europäischen Grenzen aufgehalten oder gar abgefangen wurden. Die Krise macht's möglich: Jetzt soll alles anders werden.

Das ist der Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "In der Krise haben wir erneut erfahren, dass wir Europäer zusammenstehen müssen, um Gefahren abzuwehren, dass wir souveräner werden müssen, als EU, um uns zu schützen, das ist unser Ziel."

Medikamenten-Produktion: Europa muss unabhängiger werden

Ein Ziel, das Spahn mittels der EU-Ratspräsidentschaft voranbringen will. Und das er beim Treffen mit seinen EU-KollegInnen besprechen möchte. Denn die Lehre aus Corona lautet auch: Europa muss unabhängiger werden. Vor allem, was Medikamenten- und Wirkstoffproduktion betrifft. Die soll auch in Europa stattfinden. Daher will Spahn gemeinsam mit den EU-KollegInnen eine Liste entwickeln mit den besonders sensiblen Wirkstoffen. Und er will ausloten, wie die Produktion angeheizt werden kann: über Zuschüsse der einzelnen Staaten oder über die Preise.

Die Franzosen hat Spahn schon mal auf seiner Seite. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, ein glühender Europäer, will Europa wieder groß und dafür so einiges anders machen: Zum Beispiel pocht er darauf, dass sich Europa beim Impfstoff gegen das Coronavirus zusammentut. "Wir sind sehr dahinter her, dass dieser Impfstoff in Europa hergestellt wird", sagte Macron nach einem Treffen mit der Bundeskanzlerin, "all das zeigt einen tiefgreifenden Wandel und ein Ende der Naivität."

Corona hat Europa an seine Grenzen gebracht

Das Ende der Naivität – oder vielleicht auch das Ende von Nachlässigkeit. Die Pandemie hat Europa sehr deutlich seine Grenzen aufgezeigt: vor allem zur Hochzeit der Krise. Der deutsche Gesundheitsminister hat seine Schlüsse daraus gezogen: "Es sollte sich nicht in China entscheiden, ob wir ausreichend Schutzmasken oder Medikamente für unsere Ärztinnen und Ärzte, unsere Pflegekräfte in Berlin, Amsterdam oder Madrid haben."

Viele europäische Pharmakonzerne lassen ihre Produkte in Indien herstellen, aber die Wirkstoffe für die Medikamente kommen wiederum zu 70 Prozent aus China. So stellt das Land zum Beispiel 80 bis 90 Prozent der globalen Wirkstoffmengen für Antibiotika her. Eine Frage des Preises: Nirgends lassen sich so große Mengen so günstig produzieren. Damit wird Europa auch in Zukunft kaum mit dem asiatischen Markt mithalten können.

Spahn dämpft daher hohe Erwartungen. Alle Medikamente werden sicherlich auch künftig nicht in Europa hergestellt werden können. Aber dennoch: Die Krise als Chance begreifen, das ist sein Credo. Damit Europa künftig endlich einmal wieder solidarisch handelt.