EU-Wiederaufbauplan: Drängen auf Einigung

Steigende Arbeitslosigkeit, zunehmende Rezession und ein – noch – ungewisser Ausblick in die wirtschaftliche Zukunft. Dem will sich die EU mit einem nie dagewesenen Finanzpaket entgegenstellen und scheut dabei auch keine Vergleiche mit Rhetorik, die man eher aus Nachkriegszeiten kennt: Der "Wiederaufbauplan“ soll der Wendepunkt nach einer beispiellosen Krise sein, das sagte zumindest EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Entscheidende Konferenz nächste Woche

Welcher Plan sich am Ende aus einer Reihe von Vorschlägen durchsetzen wird, ist aber noch völlig unklar. Diese Entscheidung liegt einmal mehr in den Händen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die kommende Woche in einer Videokonferenz aufeinandertreffen. Als wahrscheinlich gilt, dass der Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Verhandlungsbasis für die Beratungen darstellen wird. Der Plan namens "Next Generation EU" sieht ein Volumen von 750 Milliarden Euro vor. Zwei Drittel davon sollen als Zuwendungen bereitgestellt werden, der Rest soll als Darlehen in die betroffenen Länder fließen.

Widerstand gegen Pläne

Zwei wesentliche Streitpunkte sind damit genannt. Einerseits übertrifft der Vorschlag das Volumen von 500 Milliarden Euro, das Frankreich und Deutschland gefordert hatten. Besonders stark von der Krise betroffene Länder können sich hingegen noch wesentlich höhere Summen vorstellen. Zum anderen formiert sich Widerstand gegen die Aufteilung, die Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat. Die Zuwendungen seien nichts anderes als Geldgeschenke, so die Kritik. Diese kommt in erster Linie von den "Sparsamen Vier", angeführt von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Zusammen mit Dänemark, Schweden und den Niederlanden hat er angekündigt, dieses Vorhaben nicht zu unterstützen – die Forderung: Kredite statt Geschenke.

Wer finanziert den Plan?

Ebenfalls zu klären ist die Frage nach der Finanzierung. Die Kommission hat bereits angekündigt, das Geld über die Finanzmärkte beschaffen zu wollen. Als Sicherheit soll der EU-Haushalt herangezogen werden. Die Tilgung der Schulden soll ab 2028 für eine Dauer von 30 Jahre beginnen. Das sei zu lange, kritisiert Monika Hohlmeier (CSU), Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament gegenüber dem BR: "Es kann in zehn Jahren wieder eine Krise kommen. Wir haben diese Pandemie auch nicht kommen sehen. Das heißt, wir dürfen nicht 30 Jahre lang auf Kosten der jungen Generation alles verfrühstücken, sodass für die nichts übrig bleibt."

Bleibt zum Abschluss die Frage nach möglichen Bedingungen an die begünstigten Mitgliedsstaaten. Hier zeichnet sich schon jetzt ein Konflikt zwischen Italien und den Niederlanden ab. Während die Regierung in Rom jegliche Einmischung in die Wirtschaftspolitik als Affront wertet, hält man in Den Haag dagegen: die Milliardensummen aus Brüssel dürften nur dann fließen, wenn jahrelang verschleppte Strukturreformen endlich in Angriff genommen würden.

Wie werden die Gelder verteilt?

Für die Verteilung der Gelder wurde eine Formel aufgestellt, die sich an drei Kriterien orientiert. Entscheidend sind demnach der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts insgesamt und pro Kopf sowie der Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Beginn der Krise. Anschließend müsse auch aus wirtschaftlicher Sicht sichergestellt werden, dass die Summen in produktive Investitionen fließen, erklärt Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts in München: "Die begünstigten Länder müssen sich aus Abhängigkeit befreien können, also gestärkt werden, statt sich an diese Hilfen zu gewöhnen."

Geht es nach der EU-Kommission, sollen die größten Anteile des Wiederaufbauplans in den Jahren 2023 und 2024 ausbezahlt werden. Zu spät, sagen viele der Mitgliedsstaaten. Die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch die Pandemie könne man nur abmildern, wenn das Geld zeitnah an den betroffenen Stellen eingeht. Deswegen nimmt auch das Drängen auf eine grundsätzliche Einigung der Staats- und Regierungschefs zu. Zuletzt erklärte Frankreichs Europastaatssekretärin Amelie de Montchalin, es gebe keine andere Lösung, als eine Einigung im Juli. Noch ist dieses Ziel in Reichweite, denn Ende Juli wird das Finale im Ringen um Europas Wiederaufbauplan in Brüssel erwartet. Dann wollen die Staats- und Regierungschefs erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder persönlich zusammenkommen.