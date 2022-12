EU-Vertrag mit Kanada: Bundestag billigt CETA-Abkommen

Vor einigen Jahren brachte es das Chlorhühnchen zu großer Berühmtheit. In Ländern wie den USA ist damit nur ein Verfahren gemeint, mit dem Keime auf dem Fleisch geschlachteter Tiere unschädlich gemacht werden.

In der Europäischen Union und besonders in Deutschland aber hat das Chlorhühnchen eine andere Bedeutung bekommen: als emotional besetztes Argument gegen das letztlich gescheiterte TTIP-Abkommen mit den USA. Ähnlich erbittert verlief anfangs die Diskussion über Ceta, das Handelsabkommen der EU mit Kanada. Doch jetzt hat der Bundestag dieser Vereinbarung zugestimmt.

Grüne: neues Kapitel in Handelspolitik

Vorher hatten sich die Ampel-Parteien auf eine gemeinsame Linie in der Handelspolitik verständigt. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte in der Bundestagsdebatte am Donnerstag, das Regierungsbündnis habe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach ihren Worten stehen künftig Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, "missbräuchliche Klagen" gehörten der Vergangenheit an.

Streitpunkt Konzern-Klagen

Damit spricht Dröge einen für die Grünen heiklen Punkt an. Kritiker argumentieren, dass Konzerne das Freihandelsabkommen nutzen könnten, um nationale Regeln zum Schutz von Umwelt und Beschäftigten auszuhebeln.

Aus Sicht der Grünen ist diese Gefahr mit Blick auf Ceta nun gebannt, durch entsprechende Vereinbarungen auf europäischer Ebene. Eine Sichtweise, an der die Linke in der Parlamentsdebatte Zweifel anmeldet: Er wisse gar nicht, wie die Grünen darauf kämen, dass solche Klagen nicht mehr möglich seien, sagte der Abgeordnete Bernd Riexinger.

CDU und CSU kritisieren Grüne

Kritik bekamen die Grünen in der Debatte auch von der größten Oppositionsfraktion zu hören. Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner warf ihnen eine widersprüchliche Handelspolitik vor: "Sie haben in der vergangenen Legislaturperiode alle Globalisierungskritiker auf die Bäume getrieben", sagte Klöckner in Anspielung auf freihandelskritische Großdemos vor einigen Jahren, an denen sich damals auch Spitzenleute der Grünen beteiligt hatten.

Vor diesem Hintergrund kritisierte nun auch der Münchner CSU-Abgeordnete Bernhard Loos das Verhalten der jetzigen Regierungspartei: "Wer eine jahrelange ideologisch geprägte Blockade aufgibt, ist noch lange kein Held des Freihandels!"

FDP: Tag der Zeitenwende

Während die Grünen in die Zange genommen wurden, tat sich die FDP in der Debatte leichter. Nicht ganz überraschend: Denn die Liberalen treten seit jeher für Freihandel ein und müssen nun niemandem einen Kurswechsel erklären. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler zufolge werden Liberale, SPD und Grüne dafür sorgen, dass es mehr Freihandel gibt – und damit "mehr Möglichkeiten, diese Welt gemeinsam zu gestalten". Deswegen sei dies ein guter Tag, sagte der Münchner Abgeordnete, "ein Tag der Zeitenwende".

Dürr wirbt für Ratifizierung von Ceta

Damit war der Bogen zur strategischen Dimension von Handelspolitik gespannt: Der russische Angriffskrieg und das neue Bewusstsein für die Folgen wirtschaftlicher Abhängigkeiten: Beides spielte auch bei dieser Bundestagsdebatte eine Rolle. Die Position der Ampel-Koalition sei klar, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr: "Wir wollen mit den Demokratien der Welt Handel treiben!" Deshalb sei die Ratifizierung von Ceta ein wichtiger Schritt.

Ceta noch nicht von allen EU-Staaten gebilligt

Das Abkommen ist seit fünf Jahren vorläufig in Kraft – allerdings nur in den Bereichen, für die allein Brüssel zuständig ist. Die anderen Teile liegen auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus mehreren Staaten, in Deutschland muss sich nach dem Bundestag noch der Bundesrat mit dem Handelsabkommen beschäftigen.

Weniger Zölle, mehr Absatzmöglichkeiten

Kernstück von Ceta ist der Abbau von Zöllen: Sie sollen im Handel mit Kanada fast vollständig wegfallen. Dadurch würden europäische Unternehmen nach Berechnungen der EU-Kommission jährlich rund 590 Millionen Euro sparen. Und die Bundesregierung erhofft sich neue Absatzmöglichkeiten auf beiden Seiten des Atlantiks – nicht nur für Industriegüter, sondern auch für landwirtschaftliche Produkte.

Schon jetzt Milliarden-Exporte nach Kanada

Schon jetzt exportiert Deutschland jährlich Waren im Wert von rund zehn Milliarden Euro nach Kanada. Der Löwenanteil entfällt auf Autos und andere Fahrzeuge, Maschinen sowie chemische Produkte. Und damit auf Industrien, die als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten. Die bayerischen Ausfuhren nach Kanada betrugen vergangenes Jahr laut Statistischem Landesamt knapp 1,4 Milliarden Euro – bei steigender Tendenz.

Zahlen, die manche bei der Bundestagsentscheidung über Ceta im Kopf gehabt haben dürften. Nach der Debatte stimmte das Parlament mit großer Mehrheit dafür, das Abkommen zu ratifizieren.

Auch vom Chlorhuhn war übrigens nochmal die Rede, wenn auch nur kurz. Alexander Bartz von der SPD machte an dem Begriff die Emotionalität früherer Auseinandersetzungen über Handelspolitik fest, die eine offene Diskussion verhindert habe. Doch das, so Bartz, habe sich nun geändert.