EU verschiebt Gegenzölle auf US-Produkte

Die EU will ihre Gegenmaßnahmen erst Mitte kommenden Monats und damit zwei Wochen später als zunächst angekündigt in Kraft setzen. Es geht um Zölle auf ausgewählte US-Waren wie Jeans, Bourbon, Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder oder Boote. Die hatte Brüssel vor einer Woche angekündigt, als Reaktion auf die von Washington verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 Prozent.

Mehr Zeit für Verhandlungen um einvernehmliche Lösungen

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic begründete den Aufschub im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments damit, dass Washington Anfang April weitere Zölle einführen wolle. Brüssel werde in Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten auf beide Schritte der US-Regierung gleichzeitig eine Antwort erarbeiten. Außerdem verschafft die Verschiebung nach Sefcovic Worten beiden Seiten mehr Zeit für Verhandlungen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, was die EU bevorzugen würde, so der Kommissar.

Alter Zollstreit aus Trumps erster Amtszeit

Die EU-Zölle sind dieselben, die schon während Donald Trumps erster Amtszeit als US-Präsident eingeführt worden waren, auch damals als Reaktion auf US Aufschläge auf Stahl und Aluminium. Sie sollen besonders republikanisch geführte US-Bundesstaaten treffen und in den kommenden Wochen weiter ausgeweitet werden.