EU und London ringen kurz vor Fristende um Brexit-Handelspakt

Kurz vor dem Ablauf der wohl letzten Frist im Ringen um einen Brexit-Handelspakt hat die Regierung in London Details zu ihrer No-Deal-Planung veröffentlicht. Man habe ein Strategiebuch entwickelt, in dem "jedes einzelne vorhersehbare Szenario durchgespielt" werde, sagte ein Regierungssprecher. Noch heute wollten beide Seiten zu einer Entscheidung darüber kommen, ob es zu einem Durchbruch bei den Verhandlungen kommen kann oder ob sie als gescheitert gelten.

Verhandlungen in Brüssel

Der britische Chefunterhändler David Frost traf am Morgen im Hauptquartier der Europäischen Kommission ein, um seinen EU-Kollegen Michel Barnier ein letztes Mal vor Ablauf der selbst gesetzten Frist zu treffen. Im Laufe des Tages wollen auch der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nochmals telefonieren.

Johnson: "No Deal ... sehr, sehr unwahrscheinlich"

Zuvor hatte Johnson einen "No Deal" als "sehr, sehr wahrscheinlich" bezeichnet. Auch am Samstagabend hieß es aus britischen Regierungskreisen, das Angebot der EU sei weiterhin "inakzeptabel". Am Morgen erklärte der britische Außenminister Dominic Raab, es sei noch ein langer Weg. Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen sind nach wie vor faire Wettbewerbsbedingungen, die Kontrolle eines künftigen Abkommens und die Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern.

Probleme für den Handel befürchtet

Befürchtet wird, dass es nach Ablauf der Brexit-Übergangsphase am Jahresende zu kilometerlangen Staus auf den Straßen kommen könnte, die zum wichtigen Fährterminal in Dover führen. Ein Großteil des Handels mit dem europäischen Kontinent wird über die Fährverbindung ins französische Calais und über den nahen Eurotunnel abgewickelt.

Warenkontrollen müssen eingeführt werden

Einige Warenkontrollen müssen in jedem Fall eingeführt werden. Doch sollte kein Abkommen zustande kommen, kämen auch noch Zölle und Mengenbeschränkungen hinzu, die beachtet werden müssten. Die dafür notwendigen Formalitäten und Kontrollen könnten besonders kleine und mittlere Unternehmen schnell überfordern und dazu führen, dass sich Lastwagen an den Kontrollpunkten stauen. Hinzu kommt, dass auch die Computerprogramme, die dafür entwickelt wurden, teilweise nicht getestet werden konnten.

Extra-Mitarbeiter für Grenzkontrollen

Der Regierungssprecher betonte, bereits jetzt seien 900 zusätzliche Mitarbeiter für die Grenzkontrollen eingestellt worden. 1.100 weitere sollten bis März an Bord kommen. Für Inspektionen seien sieben Standorte im Hinterland sowie eine Zentrale eingerichtet worden, die rund um die Uhr im Betrieb ist. Hinzu kämen Telefonhotlines und eine App, die Transportunternehmen nutzen könnten.

"Sunday Times": "Am Rande des Abgrunds"

Die Londoner "Sunday Times" warnte erneut vor einem No-Deal. "Und so stehen wir nun am Rande des Abgrunds. Im Regierungskabinett gibt es keine einflussreichen Persönlichkeiten, die den Premierminister warnen, welche schlimmen Folgen es hat, Großbritannien an den Rand eines Not-Deal-Brexits zu führen. Es gibt dort nur Ja-Sager, die ihm ihr politisches Vorankommen verdanken. Niemand warnt vor den potenziell katastrophalen Schäden für die Autoindustrie, vor dem Alptraum für viele Landwirte und vor dem potenziellen Verlust von Investitionen und Jobs in weiten Teilen der anderen Bereiche der Wirtschaft."