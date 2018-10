EU-Umweltminister: Mehrheit gegen deutsche CO2-Vorgaben

Ein wunderbarer Herbsttag hatte in Luxemburg gerade begonnen, als Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Szenerie betrat. Und passend zum sonnigen Wetter strahlte die Sozialdemokratin geradezu. Zumindest nach außen, denn schnell ließ sie durchblicken, dass das, was sie da nun machen muss, nämlich die offizielle deutsche Position zu vertreten, so gar nicht ihren innersten Überzeugungen entspricht. Erst recht nicht mehr nach den jüngsten Warnungen des Weltklimarates:

"Das fällt mir sehr schwer! Denn wenn man die Zahlen von gestern sieht: Ob wir nun 1,5 oder 2 Grad Erderwärmung haben, das ist nicht egal … das ist sowohl für Europa als auch die ganze Welt einfach entscheidend!" Svenja Schulze, Bundesumweltministerin

Aber so sei Demokratie, so Schulze weiter, "...wenn man sich in einer Koalition nicht durchsetzen kann, dann ist es eben so…"

Und weil es eben so ist, sitzt seit Stunden eine gewissermaßen zerrissene deutsche Vertreterin am Tisch, deren wichtigste Aufgabe es ist, auf die Bremse zu treten - sehr zum Leidwesen fast aller anderen West- und Nordeuropäer. Frankreichs Umweltminister Francois de Rugy beispielsweise gibt sich zwar im Ton offen und freundlich, bei genauerer Betrachtung aber auch ziemlich genervt von den Vorgaben aus Berlin:

"Innerhalb der EU gibt es zahlreiche Länder, die eine starke Autoindustrie haben: Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, aber auch mehrere osteuropäische Staaten. Es ist unser gemeinsames Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken und gleichzeitig starke Autohersteller zu behalten." Francois de Rugy, Umweltminister Frankreich

Im Grunde stehen sich bei der ganzen Diskussion zwei Denkschulen gegenüber: Die eine, zu der vor allem der unionsgeführte Teil der Bundesregierung gehört, fürchtet, dass man den Automobilherstellern regelrecht die Luft zum Atmen nimmt, wenn man ihnen zu harte Vorgaben macht - weil die möglicherweise gar nicht zu erreichen sind. Die andere Schule sagt: Man muss den Konzernen richtig Druck machen, weil sie ohne Druck, also von selbst, nicht ausreichend in die Forschung investieren, sondern lieber alles beim Status Quo lassen wollen. Ein Großteil der EU-Umweltminister teilt letztere Position.

"Wenn wir eine zukunftsfähige Autoindustrie in Europa haben wollen, dann brauchen wir ambitionierte CO2-Reduktionsziele!" Carole Dieschbourg, Umweltministerin Luxemburg

Für die große Mehrheit der EU-Staaten heißt das: dass der bereits für Anfang des kommenden Jahrzehnts beschlossene Grenzwert von 95 Gramm CO2 noch einmal deutlich bis 2030 heruntergedrückt werden muss.

Der Grenzwert fasst den durchschnittlichen CO2-Ausstoß aller Neuwagen eines Herstellers zusammen. Es geht also nicht um die alten, schon herumfahrenden Autos. Diesen Grenzwert also noch einmal um 40 Prozent nach unten drücken, das fordern die meisten. Deutschland will höchstens 30 Prozent zugestehen. Das Ringen um einen Kompromiss ist in vollen Gange. Es dürfte ein langer Abend werden.