EU sucht nach Lösung der Brexit-Blockade

Ein Ausweg aus der Brexit-Blockade – der wird auf beiden Seiten des Ärmelkanals händeringend gesucht. Auch an diesem Wochenende, wenige Tage vor der möglicherweise entscheidenden Abstimmung im Parlament in Westminster, werden dazu auf technischer Ebene Gespräche geführt. In weniger als drei Wochen scheidet Großbritannien aus der Europäischen Union aus, doch nach jetzigem Stand wird es keinen geordneten, sondern einen chaotischen Brexit geben - mit potenziell verheerenden Folgen.

Zollunion: EU kommt London entgegen

Um das gefürchtete No-Deal-Szenario abzuwenden, hat EU-Chef-Unterhändler Michel Barnier der britischen Seite ein Angebot gemacht, das dem Unterhaus die Zustimmung zum fertigen Austrittsvertrag im zweiten Anlauf erleichtern soll. Danach würde Großbritannien das Recht erhalten, sich nach dem Brexit jederzeit einseitig aus der Zollunion mit der EU zurückziehen, wenn es dies wünscht. Ein Vorschlag, der den Bedenken der Anhänger eines harten Brexits Rechnung trägt. Sie fürchten, der sogenannte "Backstop", die Garantie für offene Grenzen auf der irischen Insel, könnte das Vereinigte Königreich dauerhaft an die EU ketten, wenn kein akzeptables Handelsabkommen zustande kommt.

Zusatzerklärung zum Thema Backstop

Darüber hinaus bietet Brüssel der Regierung in London eine rechtlich verbindliche Zusatzerklärung an, in der nochmals betont wird, dass der Backstop möglichst gar nicht zum Einsatz kommen soll - und wenn, dann nur im äußersten Notfall und nur für kurze Zeit.

Antwort aus London: "Rohrkrepierer"

Dass der Vorschlag aus Brüssel die erhoffte Wende im Brexit-Drama bringt, ist indes wenig wahrscheinlich. So sprach Barniers britischer Kollege Stephen Barclay von "aufgewärmten alten Argumenten". Und die nordirische Partei DUP, die die Regierung von Theresa May stützt, nannte das Angebot einen "Rohrkrepierer". Tatsächlich ist die Lösung der Nordirland-Frage, die nun auf dem Tisch liegt, schon einmal im Gespräch gewesen. Damals hatte sie die britische Regierung allerdings abgelehnt. Das Problem: wenn das Vereinigte Königreich die Zollunion verlassen sollte, bliebe die Provinz Nordirland gemäß der Backstop-Klausel trotzdem weiter Mitglied, um Schlagbäume und Zollkontrollen zur Republik Irland zu vermeiden. Die Zollgrenze verliefe dann in der Irischen See.

Austrittsdatum: 29. März

Nach den Worten von EU-Diplomat Barnier werden die Verhandlungsteams beider Seiten auch in den kommenden Tagen intensiv weiterarbeiten, um eine geordnete Scheidung zu organisieren. Spekuliert wird auch über ein erneutes Treffen von Premierministerin May und Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Montag. Unabhängig davon halten Beobachter eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März inzwischen für unausweichlich.