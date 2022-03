EU-Staaten wollen künftig Gas gemeinsam einkaufen

Egal ob beim Strom, Diesel und Benzin oder Erdgas und Öl - Verbraucher und Unternehmen müssen bei diesen Gütern zurzeit tief in die Tasche greifen, denn Energierohstoffe sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges in die Höhe geschossen. Die Bundesregierung hat bereits ein Maßnahmenpaket beschlossen, um die Kosten vieler Bürger zu senken.

Und auch wenn die Preise auf dem Weltmarkt zuletzt zumindest wieder ein wenig zurückgegangen sind, so wächst doch die Sorge vor erneuten Preissprüngen. Das hat man auch In Brüssel erkannt. Beim EU-Gipfel einigten sich die 27 Mitgliedsstaaten nun auf eine Strategie gegen hohe Energiepreise: In Zukunft will man sich bei Gas-Käufen zusammentun.

Gemeinsam stärker: EU-Kommission will Größenvorteile ausnutzen

Nach langen Verhandlungen stimmten die Staats- und Regierungschefs der Länder der Europäischen Union dem Vorschlag der EU-Kommission zu. "Anstatt uns gegenseitig zu überbieten und die Preise in die Höhe zu treiben, werden wir unsere Nachfrage bündeln", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem Gipfel. Man habe verschiedene Optionen geprüft, um die Auswirkungen hoher Energiepreise auf Verbraucher und Wirtschaft abzufedern. Darunter seien Einkommenshilfen, Steuersenkungen, die Regulierung von Preisen und auch Obergrenzen für Preise. "Alle von uns vorgestellten Optionen haben Vor- und Nachteile", so die Kommissionschefin.

Am wichtigsten sei jedoch, die tiefere Ursache der hohen Strompreise anzugehen. Diese liege zum großen Teil in den Schwankungen der Gaspreise. "Ich begrüße, dass wir unsere gemeinsame Verhandlungskraft nutzen werden." Von der Leyen sprach sich zudem dafür aus, die Pipeline-Infrastruktur fertig zu stellen und die Speicher aufzustocken. Das sei eine Versicherung gegen Störungen in der Versorgung.

Südliche EU-Länder drängten auf Einführung von Preislimits

Bei Pipeline-Gas repräsentiere die EU etwa 75 Prozent des Marktes. "Wir haben eine enorme Kaufkraft", sagte von der Leyen. Die Teilnahme an den gemeinsamen Einkäufen soll freiwillig sein. Bereits am Freitagmorgen hatte von der Leyen einen Deal mit US-Präsident Joe Biden präsentiert, wonach die EU bald große Mengen an Flüssiggas (LNG) aus den USA beziehen soll, um die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland zu reduzieren.

In den Gesprächen wurde eine Kluft zwischen den Ländern im Norden und im Süden deutlich: Die Mittelmeerländer unter der Führung Spaniens drängten darauf, mit Maßnahmen wie Preisobergrenzen in den Markt einzugreifen.

Scholz sieht drastische Schritte skeptisch

Angesichts der Proteste von Landwirten, Lastwagenfahrern und der Fischereiindustrie im eigenen Land hatte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez Pläne vorgelegt, um den Strompreis von den Gaspreisen zu entkoppeln. Die Ideen fanden jedoch nicht ausreichend Zustimmung. Deutschland und die Niederlande etwa lehnten derart drastische Schritte ab.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte: "Deutschland und viele andere Länder sind sehr skeptisch, wenn es um Markteingriffe geht, weil die Gefahr groß ist, dass man keine gute Wirkung hat, was die Marktversorgung betrifft und keinen nachhaltigen Effekt erwirkt, was die Preise betrifft." Die EU will sich im Mai erneut mit dem Thema befassen, allerdings können Spanien und Portugal bis dahin Ausnahmeregeln umsetzen, um Preiserhöhungen zu vermeiden.

Die Lage auf der Iberischen Halbinsel sei eine besondere, sagte von der Leyen. "Ihr Energiemix besteht aus einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien, was sehr gut ist", erklärte sie. Deshalb seien Ausnahmen möglich. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die unterschiedlichen Ansichten innerhalb des Rates hätten zu einer langen Debatte geführt. Die Interessen und Energiemodelle der Staaten seien eben nicht deckungsgleich.

EU will an bisher gefassten Plänen festhalten

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich auf einem Gipfel am 11. März grundsätzlich darauf verständig, die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten bis 2027 zu beenden. Die EU führt derzeit 90 Prozent ihres Erdgases von außerhalb ein. Fast 40 Prozent des in die Union importierten Erdgases und ein Viertel des Öls stammen aus Russland.

In Deutschland liegt laut Bundeskanzler Scholz der Anteil des Gases an dem Gesamtenergiemix bei insgesamt einem Viertel. "Nur die Hälfte ist russisches Gas", sagte er. Die Erschließung neuer Alternativen für russische Energieimporte nach Deutschland bezeichnete der SPD-Politiker als eine "große, aber eine lösbare Aufgabe".