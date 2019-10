EU-Staaten verlängern Brexit-Frist zum dritten Mal

Gefallen war der Beschluss kurz zuvor einstimmig im Kreis der 27 EU-Botschafter, die auch am Wochenende in engem Kontakt gestanden hatten. Bereits am vergangenen Freitag hatten sich die Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten grundsätzlich auf eine erneute Verschiebung des Austritts-Datums verständigt. Wegen der unklaren Lage im britischen Parlament und weil Frankreich sich noch sträubte, wollte man sich aber noch nicht auf die Länge des Aufschubs festlegen. Kommissionssprecherin Mina Andreewa bestätigte lediglich, dass man sich "im Prinzip" einig sei, die Beratungen aber in den "nächsten Tagen" weitergingen.

Neue Brexit-Frist für maximal drei Monate

Betragen soll die neue, mittlerweile dritte Brexit-Frist maximal drei Monate, wie von Premierminister Boris Johnson in seinem Schreiben vom 19. Oktober widerwillig beantragt. Statt des 31. Oktobers – dem bisherigen Austritts-Datum – wird das Vereinigte Königreich demnach spätestens am 31. Januar kommenden Jahres die Europäische Union verlassen.

Gelingt es der Regierung, das mit der EU neu verhandelte Austrittsabkommen vorher durchs Unterhaus zu bringen, könnte das Land aber auch schon früher gehen, nämlich wahlweise zum 1. Dezember oder zum 1. Januar. Seine vorschnelle Ankündigung, "lieber tot im Graben zu liegen", als den Brexit noch einmal zu verschieben, wird Johnson nun wohl zurücknehmen müssen.

Keine weiteren Nachverhandlungen

Mit der flexiblen Verlängerung, zu der sich am Ende auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereit erklärte, haben Regierung und Parlament in London nun kostbare Zeit gewonnen, um den Vertrag ausführlich zu debattieren und notfalls auch noch Neuwahlen anzusetzen, wie es Premier Johnson plant. Einen gewissen Druck hält Brüssel freilich aufrecht, denn eine ebenfalls diskutierte längere Verschiebung des Brexit-Datums, etwa bis Ende 2020, fand im Kreis der EU-Botschafter keine Mehrheit. Außerdem stellen die Diplomaten in ihrem Beschlusstext klar, dass weitere Nachverhandlungen am Brexit-Abkommen ausgeschlossen seien.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der an der Sitzung der Botschafter teilgenommen hatte, zeigte sich mit der Einigung "sehr zufrieden". Der Franzose hatte einen chaotischen "No Deal" stets abgelehnt und für eine "faire und vernünftige" Verhandlungslösung, einen geordneten Austritt der Briten geworben.

Kein "No-Deal" innerhalb der Frist

Ein chaotischer Brexit, ohne Abkommen, ist durch die dreimonatige Frist-Verlängerung, bis Ende Januar, ausgeschlossen. Um tatsächlich rechtskräftig zu sein, muss die im Kreis der EU-Botschafter getroffene Grundsatzentscheidung allerdings noch von den EU-Staats- und Regierungschefs bestätigt werden.

Auf Vorschlag von Ratspräsident Tusk soll dies im sogenannten "schriftlichen Verfahren" geschehen. Das heißt, die Regierungen in den 27 Hauptstädten müssen formell ihre Zustimmung signalisieren. Dieser diplomatische Routine-Vorgang dürfte laut Informationen aus EU-Kreisen etwa einen Tag in Anspruch nehmen. Ein weiterer Sondergipfel bleibt Kanzlerin Merkel und ihren 26 Kollegen damit erspart. Nicht erspart bleibt es dagegen der britischen Regierung, doch noch einmal einen EU-Kommissar zu benennen, sollte der Brexit nicht bis Anfang Dezember vollzogen sein.