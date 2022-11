> EU-Staaten einigen sich auf strengere Emissionsvorgaben

Klimaschädliche Emissionen in den Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall müssen in der EU künftig stärker reduziert werden. Deutschland soll in diesen Bereichen bis 2030 um die Hälfte weniger Schadstoffe in die Luft pusten.