EU-Staaten billigen Brexit-Deal

Nordirische DUP lehnt Brexit-Plan ab

Widerstand dagegen regt sich von der kleinen nordirischen Unionisten-Partei DUP. Sie ist mit dem Stand der Dinge ganz offensichtlich so unzufrieden, dass sie "Nein" sagen will. Die jüngsten Vorschläge zum Zoll sowie andere Kompromisse seien nicht hinnehmbar, hatten sowohl die DUP-Parteichefin Arlene Foster als auch Fraktionschef Nigel Dodds am Donnerstagmorgen gesagt. Man werde aber weiter mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein vernünftiges Abkommen zu erreichen. Zudem hat eine ganze Reihe Abgeordneter aus Johnsons Konservativer Partei durchblicken lassen, dass die Haltung der DUP für ihr eigenes Abstimmungsverhalten ein wichtiger Punkt sein werde.

Auch EU-Parlament muss zustimmen

Außerdem muss auch das europäische Parlament dem Scheidungsvertrag zustimmen, was gerne vergessen wird. Die Abgeordneten haben jedenfalls schon angekündigt, das Abkommen genau zu prüfen und sich dabei auf keinen Fall hetzen zu lassen.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sieht nun das britische Parlament in der Pflicht. "Es ist gut, dass weißer Rauch aufsteigt", sagte der Fraktionschef der christdemokratischen EVP im EU-Parlament am Donnerstag in Brüssel. "Aber klar ist auch: Der Ball liegt jetzt in London." Der britische Premier Boris Johnson müsse nun eine Mehrheit für den Deal im britischen Unterhaus organisieren.