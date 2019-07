EU-Spitzenposten: Weber setzt auf Rückendeckung der EVP

Er will es immer noch: Manfred Weber strebt als Nachfolger von Jean-Claude Juncker an die Spitze der EU-Kommission. Das hat er am Abend im ZDF-"heute journal" deutlich gemacht. Die EVP habe die Europawahl gewonnen, so Weber. Das müsse sich jetzt in der Führung der EU auch widerspiegeln.

"Ich strecke meine Hand aus"

Er sei sich schon bewusst, dass es viele Widerstände unter den europäischen Staats- und Regierungschefs gebe, betonte der CSU-Politiker. Darum will er wohl auch nicht mit dem Kopf durch die Wand: Es gehe darum, dass Europa vorankomme. Deshalb strecke er seine Hand aus.

Söder stärkt Weber den Rücken - und kritisiert Macron

Mit den "Widerständen" im Europarat meint Weber vor allem den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Er hat in den vergangenen Tagen immer wieder klar gemacht, dass er Weber nicht an der Spitze der EU-Kommission sehen will.

Aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder ein 'No-Go'. Im BR-Interview sagte Bayerns Ministerpräsident in der Früh, Macron habe Weber persönlich "abqualifiziert" und damit gegen Deutschland agiert. Resultat sei eine tiefe Krise zwischen Rat und EU-Parlament. Was Webers Aussichten auf das Amt des Kommissionschefs angeht, sagte Söder:

"Sie sehen an der ganzen Schacherei, dass da immer alles möglich ist. Und zwar von einer Sekunde auf die andere." CSU-Chef Söder in der Früh im BR-Interview

Weber baue Brücken, so Söder. Deshalb sei er für jedes Spitzenamt in Europa geeignet - und bestens für den Posten des Kommissionspräsidenten.

Neuer Anlauf in Brüssel

Gestern hatte sich der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs vertagt. 20 Stunden Verhandlungen hatten nicht gereicht, das neue Spitzenpersonal der EU zu bestimmen. Heute soll es einen neuen Versuch geben. Dabei könnten auch ganz neue, "unverbrauchte" Namen zum Zug kommen. Oder schon länger bekannte "Joker" wie zum Beispiel der Brexit-Unterhändler Michael Barnier.

Zurück zu Weber: Wird er nicht Kommissionschef, womit viele Beobachter mittlerweile rechnen, dann könnte er sowohl einen wichtigen Kommissarsposten in der EU übernehmen als auch den Vorsitz des EU-Parlaments. Beide Optionen waren jedenfalls in den vergangenen Tagen im Gespräch.

EU-Parlament: Ska Keller wirft Hut in den Ring

Den Parlamentsvorsitz beanspruchen mittlerweile allerdings auch die Grünen für sich. Gestern Abend hat die Grünen-Fraktion die Deutsche Ska Keller nominiert. Die 37-Jährige war in der vergangenen Legislaturperiode Ko-Vorsitzende der Fraktion, zusammen mit dem Belgier Philippe Lamberts.